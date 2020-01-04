На Украине задержали вымогателей несуществующего долга у бизнесмена

КИЕВ, 4 янв - РИА Новости. Полиция и Служба безопасности Полиция и Служба безопасности Украины в Черновицкой области задержали двоих вымогателей, которые требовали у местного предпринимателя 70 тысяч долларов и ранее подожгли автомобиль пострадавшего, сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

"Правоохранители выяснили, что в течение 2019 года 55-летний житель одного из районов Черновицкой области неоднократно требовал у 35-летнего местного предпринимателя 70 тысяч долларов США несуществующего долга. Когда бизнесмен отказался передавать средства, злоумышленник заручился поддержкой группы ранее судимых мужчин. Установлено, что после очередного отказа уплаты несуществующего долга, правонарушители совершили поджог автомобиля своей жертвы и угрозами требовали передать им указанную сумму средств", - сообщили в пресс-службе.

В полиции отметили, что задержали заказчика и одного из исполнителей во время передачи 5 тысяч долларов пострадавшим.

"Во время задержания и проведения обысков в помещениях злоумышленников, правоохранители изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также другие доказательства их причастности к преступной деятельности. Задержанные помещены в изолятор временного содержания", - добавили в пресс-службе.