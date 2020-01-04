В Москве пройдет премьера ледового шоу "Снежная королева"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ледовое шоу "Снежная Королева" в постановке Петра Чернышева пройдёт 5 января в Новопушкинском сквере в Москве, сообщает пресс-служба "Московских сезонов".
"До 12 января спектакль будут показывать каждый день. Стоимость входного билета для взрослых посетителей – 100 рублей, дети до 7 лет смогут побывать на ледовых балетах бесплатно", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что музыкальное сопровождение постановки включает как классические, так и современные произведения.
"В некоторых показах выступят олимпийская чемпионка в танцах на льду, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Татьяна Навка и сам Петр Чернышев", — говорится в сообщении.
Кроме того, в спектакле задействованы такие мировые звезды фигурного катания, как Анна Погорилая, Станислава Константинова, Мария Сотскова, Максим Ковтун и Артур Гачинский.
Показ шоу состоится 5, 6 и 8 января в 19:30, 9 и 10 января — в 19:00, 11 и 12 января — в 17:00. В Рождество ледовое шоу можно будет увидеть дважды: в 15:00 и в 19:30.
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