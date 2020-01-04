В Москве пройдет премьера ледового шоу "Снежная королева"

Посетители на фестивале "Путешествие в Рождество" в Новопушкинском сквере в Москве

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ледовое шоу "Снежная Королева" в постановке Петра Чернышева пройдёт 5 января в Новопушкинском сквере в Москве, сообщает пресс-служба "Московских сезонов".

"До 12 января спектакль будут показывать каждый день. Стоимость входного билета для взрослых посетителей – 100 рублей, дети до 7 лет смогут побывать на ледовых балетах бесплатно", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что музыкальное сопровождение постановки включает как классические, так и современные произведения.

"В некоторых показах выступят олимпийская чемпионка в танцах на льду, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Татьяна Навка и сам Петр Чернышев ", — говорится в сообщении.

Кроме того, в спектакле задействованы такие мировые звезды фигурного катания, как Анна Погорилая, Станислава Константинова, Мария Сотскова, Максим Ковтун и Артур Гачинский.