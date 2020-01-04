Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-04T17:31+0300
https://ria.ru/20200104/1563113989.html
В Москве пройдет премьера ледового шоу "Снежная королева"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156311/42/1563114276_0:384:2827:1974_1036x0_80_0_0_3066e63901c86b66d49a9c17896a2da6.jpg
РИА Новости

В Москве пройдет премьера ледового шоу "Снежная королева"

17:12 04.01.2020 (обновлено: 17:31 04.01.2020)
1416
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетители на фестивале "Путешествие в Рождество" в Новопушкинском сквере в Москве
Посетители на фестивале Путешествие в Рождество в Новопушкинском сквере в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ледовое шоу "Снежная Королева" в постановке Петра Чернышева пройдёт 5 января в Новопушкинском сквере в Москве, сообщает пресс-служба "Московских сезонов".
"До 12 января спектакль будут показывать каждый день. Стоимость входного билета для взрослых посетителей – 100 рублей, дети до 7 лет смогут побывать на ледовых балетах бесплатно", — говорится в сообщении.
Ледовое шоу Спящая красавица. Легенда двух королевств в Москве
2 января, 12:09Культура
Как провести новогодние каникулы: "Спящая красавица" и Magic Man
Также отмечается, что музыкальное сопровождение постановки включает как классические, так и современные произведения.
"В некоторых показах выступят олимпийская чемпионка в танцах на льду, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка России Татьяна Навка и сам Петр Чернышев", — говорится в сообщении.
Кроме того, в спектакле задействованы такие мировые звезды фигурного катания, как Анна Погорилая, Станислава Константинова, Мария Сотскова, Максим Ковтун и Артур Гачинский.
Показ шоу состоится 5, 6 и 8 января в 19:30, 9 и 10 января — в 19:00, 11 и 12 января — в 17:00. В Рождество ледовое шоу можно будет увидеть дважды: в 15:00 и в 19:30.
Женщина фотографирует ледяную копию Большого театра на фестивале Ледовая Москва. В кругу семьи в парке Победы
31 декабря 2019, 08:00Новый год—2020
Новый год в Москве: куда сходить на праздники
610003
Обсудить 0
КультураПетр ЧернышевТатьяна НавкаМоскваРоссия
Рекомендуем
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Автомобили скорой помощи
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Самбурская опубликовала фото, как идет за хлебом в купальнике
Офис Microsoft
В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7
Автомобили стоят в пробке
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Ракетный комплекс Тополь
Ветеран РВСН рассказал, как работает "ядерная кнопка"
Один из ведущих онкологов России Андрей Павленко с семьей
Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский дал совет Ирану, как избежать "ливийского сценария"
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния