Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T16:40+0300
https://ria.ru/20200104/1563113322.html
Лавров и Зариф: убийство Сулеймани ведет к новому раунду эскалации
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/44/1562004404_0:303:3104:2048_1036x0_80_0_0_05a4f07fd4320a2ff610ec522254c194.jpg
РИА Новости

Лавров и Зариф: убийство Сулеймани ведет к новому раунду эскалации

16:39 04.01.2020 (обновлено: 16:40 04.01.2020)
1608
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре подчеркнули, что убийство генерала КСИР Касема Сулеймани ведет к новому раунду эскалации напряженности в регионе, сообщил МИД РФ.
"Министры подчеркнули, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении министерства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции
Вчера, 16:24
Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию после убийства Сулеймани
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
Президент Ирана Хасан Роухани
Вчера, 12:51
США, убив Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, заявил Роухани
3010001
Обсудить 1
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД РФРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Лавров и Ван И считают противоправной акцию США по убийству Сулеймани
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский дал совет Ирану, как избежать "ливийского сценария"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции
Лавров обсудил с Чавушоглу ситуацию после убийства Сулеймани
Президент Ирана Хасан Роухани
США, убив Сулеймани, совершили тяжелейшее преступление, заявил Роухани
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил Эрдогану о необходимости сплотиться против США
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани заявил, что США встали на опасный для Ближнего Востока путь
Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом и военнослужащие на улице Багдада
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Десантник армии США готовится к вылету на Ближний Восток из Форт-Брэгга, Северная Каролина, США. 4 января 2020
США направят на Ближний Восток десантный корабль и батальон пехотинцев
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Сочи
Лавров обсудил с главой МИД Китая убийство Сулеймани
Американские военные покидают авиабазу Али в Ираке
Ирак ограничил работу американских военных на своей территории
Канцлер Австрии Себастьян Курц
Канцлер Австрии прокомментировал убийство Сулеймани
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выразил соболезнования Зарифу из-за убийства Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Китай обвинил США в нарушении принципов международных отношений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния