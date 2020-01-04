Лавров и Зариф: убийство Сулеймани ведет к новому раунду эскалации

"Министры подчеркнули, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении министерства.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.