Лавров и Зариф: убийство Сулеймани ведет к новому раунду эскалации

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре подчеркнули, что убийство генерала КСИР Касема Сулеймани ведет к новому раунду эскалации напряженности в регионе, сообщил МИД РФ.
"Министры подчеркнули, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении министерства.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.