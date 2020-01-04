Главы МИД Китая и Франции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 4 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД КНР Ван И обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за необходимость сохранения ядерной сделки по Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МИД КНР Ван И обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и высказались за необходимость сохранения ядерной сделки по Ирану , несмотря на последние события в регионе , говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая

Разговор состоялся в субботу по инициативе французской стороны. Диалог министров прошел на фоне обострения отношений между Ираном и США, которые ранее ликвидировали в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

"СВПД - важный результат многосторонних дипломатических усилий, а также является важной опорой в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке. Мы надеемся на тесный контакт со всеми сторонами, чтобы не позволить инциденту с нападением сказаться на выполнении соглашения", - заявил Ван И.

Ле Дриан представил позицию французской стороны относительно нынешней ситуации на Ближнем Востоке, подчеркнув, что Франция выступает против применения военной силы в международных отношениях, считает, что необходимо уважать суверенитет Ирака.

"В нынешней ситуации сохранение ядерного соглашения по Ирану имеет первостепенную важность. Мы надеемся на поддержание тесного контакта с китайской стороной, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации в регионе", - заявил глава МИД Франции.