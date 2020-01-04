В Австралии приостановили рекламную кампанию с Кайли Миноуг

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рекламная кампания Австралии, в которой Кайли Миноуг исполняет песню Matesong, написанную музыкантом Эдди Перфектом, закрыта из-за лесных пожаров, Рекламная кампания Австралии, в которой Кайли Миноуг исполняет песню Matesong, написанную музыкантом Эдди Перфектом, закрыта из-за лесных пожаров, сообщает The Sydney Morning Herald.

Ролик с известной певицей был сделан в сентябре прошлого года, когда начались первые пожары, но задолго до того, как они стали катастрофическими.

В видео снялись также олимпийский призер Иан Торп, теннисистка Эшли Барти, комик Адам Хиллс. Действие происходит на фоне идиллических пейзажей, не затронутых пожарами. Клип был сделан по заказу организации Tourism Australia для продвижения страны.

По словам Салли Коуп из отдела австралийской туристической организации в Великобритании, распространение рекламы было приостановлено "из уважения".

"Как и все австралийцы, мы выражаем сочувствие семьям и общинам, пострадавшим от пожаров", — сказал Коуп, добавив, что организация "продолжает ежедневно оценивать ситуацию".

Несмотря на то, что бедствие продолжается, многие районы не затронуты, и большинство туристических компаний работают.