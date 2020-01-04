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Туризм
2020-01-04T16:35+0300
https://ria.ru/20200104/1563113036.html
В Австралии приостановили рекламную кампанию с Кайли Миноуг
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РИА Новости

В Австралии приостановили рекламную кампанию с Кайли Миноуг

16:35 04.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонцерт Кайли Миноуг в Москве
Концерт Кайли Миноуг в Москве
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рекламная кампания Австралии, в которой Кайли Миноуг исполняет песню Matesong, написанную музыкантом Эдди Перфектом, закрыта из-за лесных пожаров, сообщает The Sydney Morning Herald.
Ролик с известной певицей был сделан в сентябре прошлого года, когда начались первые пожары, но задолго до того, как они стали катастрофическими.
В видео снялись также олимпийский призер Иан Торп, теннисистка Эшли Барти, комик Адам Хиллс. Действие происходит на фоне идиллических пейзажей, не затронутых пожарами. Клип был сделан по заказу организации Tourism Australia для продвижения страны.
По словам Салли Коуп из отдела австралийской туристической организации в Великобритании, распространение рекламы было приостановлено "из уважения".
"Как и все австралийцы, мы выражаем сочувствие семьям и общинам, пострадавшим от пожаров", — сказал Коуп, добавив, что организация "продолжает ежедневно оценивать ситуацию".
Несмотря на то, что бедствие продолжается, многие районы не затронуты, и большинство туристических компаний работают.
Власти призвали всех путешественников, прибывающих в Австралию, искать самую свежую информацию о ситуации до отъезда и во время пребывания в стране.
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