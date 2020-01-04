В Австралии более трех тысяч военных будут бороться с пожарами

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до 3 тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров в стране, сообщает издание Weekend Australian.
Другое местное издание Sydney Morning Herald приводит слова министра обороны страны Линды Рейнольдс, заявившей, что правительство пошло на беспрецедентные меры.
"На самом деле на моей памяти это впервые, когда силы резерва призваны для такой работы, и, в действительности, я полагаю, что это происходит впервые в истории нашей страны", - заявила Рейнольдс.
Издание также сообщило о еще двух погибших сегодня на острове Кенгуру на юге страны. По словам премьер-министра страны, общее число жертв пожаров достигло 23 человек.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.