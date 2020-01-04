Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-04T08:33+0300
https://ria.ru/20200104/1563104343.html
В Австралии более трех тысяч военных будут бороться с пожарами
https://cdn21.img.ria.ru/images/156289/65/1562896537_0:241:3072:1969_1036x0_80_0_0_fc2d98e8292f48f42f655574d67f1047.jpg
РИА Новости

В Австралии более трех тысяч военных будут бороться с пожарами

08:33 04.01.2020
12150
© AP Photo / AAP Images/Dan HimbrechtsЛесные пожары в Австралии
Лесные пожары в Австралии
© AP Photo / AAP Images/Dan Himbrechts
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что до 3 тысяч военнослужащих резерва примут участие в тушении лесных пожаров в стране, сообщает издание Weekend Australian.
Другое местное издание Sydney Morning Herald приводит слова министра обороны страны Линды Рейнольдс, заявившей, что правительство пошло на беспрецедентные меры.
Тушение лесного пожара недалеко от Термейла в Австралии
2 января, 08:51
На востоке Австралии проводят масштабную эвакуацию из-за пожаров
"На самом деле на моей памяти это впервые, когда силы резерва призваны для такой работы, и, в действительности, я полагаю, что это происходит впервые в истории нашей страны", - заявила Рейнольдс.
Издание также сообщило о еще двух погибших сегодня на острове Кенгуру на юге страны. По словам премьер-министра страны, общее число жертв пожаров достигло 23 человек.
В Австралии выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы уничтожил тысячу домов, по некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавший район.
Тушение пожара в мангровых лесах Австралии
1 января, 09:32
Австралия направила корабли и авиацию в заблокированный пожарами район
244942
Обсудить 1
Скотт МоррисонАвстралияВ мире
Рекомендуем
Новобранцы в учебном центре морской пехоты США в Сан-Диего. 14 декабря 2019
"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы
Автомобили скорой помощи
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал убийство генерала Сулеймани
Свадебные кольца
В России планируют скорректировать брачный возраст
Президент Польши Анджей Дуда
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Остров Пасхи
Астролог рассказала, куда нужно поехать каждому знаку зодиака в 2020
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Курц заявил о неготовности "маленькой Австрии" принимать мигрантов
Сотрудники Мозырьского нефтеперерабатывающего завода в Гомельской области, Белоруссия
Россия и Белоруссия договорились о поставке первой партии нефти
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский дал совет Ирану, как избежать "ливийского сценария"
Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings
Самолет Airbus A320 сел в Перми из-за проблем с приборами
Кольца новобрачных, свидетельство о браке и паспорта молодоженов. Архивное фото
В России хотят скорректировать брачный возраст
На церемонии вручения автомобилей Скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Республики Татарстан
Житель Башкирии скончался после полученных травм в батутном центре
Измерение артериального давления
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
08:14В Иране началось прощание с генералом Сулеймани
07:43В Японии усилят контроль на границах после побега экс-главы Nissan
07:40В Иркутской области ребенок получил пулевое ранение в новогоднюю ночь
07:14В Приангарье один человек погиб, пять пострадали в ДТП
07:08В Якутии спасли ребенка, в бронхи которого попал кусок пластмассы
07:07Солнце максимально сблизилось с Землей
06:51В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
06:47СМИ: бывший глава МИД Боливии покинул Аргентину и вернулся на родину
06:33В Якутии нашли мужчину, выстрелившего в трансформатор
06:08Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
06:00Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
05:58СМИ раскрыли новые подробности побега экс-главы Nissan из Японии
05:31СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США
05:17У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
04:40Саудовская Аравия осудила решение Турции отправить военных в Ливию
04:32Пашинян заявил, что не поздравлял Трампа после операции против Ирана
04:07Хабаровский край получит 9,3 миллиарда рублей на нацпроекты
04:05Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
03:55Командующий КСИР рассказал об ответе на убийство Сулеймани
Лента новостейМолния