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Транснефть получила заявку на поставку нефти в Белоруссию
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РИА Новости

Транснефть получила заявку на поставку нефти в Белоруссию

16:12 04.01.2020
1289
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтенд АО "Транснефть"
Стенд АО Транснефть
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Транснефть получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель транспортной монополии Игорь Демин.
"Мы получили заявку на прокачку в объёме 130 тысяч тонн нефти на "Нафтан", - сказал он.
Он добавил, что документы на прокачку на данный момент оформляются.

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Игорь ДеминТранснефтьБелоруссияРоссияЭкономика
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