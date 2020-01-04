Транснефть получила заявку на поставку нефти в Белоруссию

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Транснефть получила заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии, сообщил РИА Новости официальный представитель транспортной монополии Игорь Демин.
"Мы получили заявку на прокачку в объёме 130 тысяч тонн нефти на "Нафтан", - сказал он.
Он добавил, что документы на прокачку на данный момент оформляются.
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20 декабря 2019, 01:40Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии