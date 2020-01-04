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Спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок умер в реанимации
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РИА Новости

Спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок умер в реанимации

16:07 04.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Спасенный из горящего многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Петербурге ребенок скончался в отделении реанимации, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Второго января в результате пожара по адресу Ленинский проспект, 137, корпус 4, погибли мужчина и женщина. Ребенок девяти лет был отправлен в отделение реанимации.
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"Спасенный из горящей квартиры 9-летний ребенок был госпитализирован в критическом состоянии. К сожалению, все усилия врачей оказались тщетны: этой ночью он скончался в реанимации", - сказано в сообщении.
В пресс-службе также сообщили, что за первые три дня нового 2020 года в Санкт-Петербурге произошло 117 пожаров, семь человек пострадали от применения пиротехники.
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Санкт-ПетербургПроисшествия
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