Спасенный из горящего дома в Петербурге ребенок умер в реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. Спасенный из горящего многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Спасенный из горящего многоэтажного дома на Ленинском проспекте в Петербурге ребенок скончался в отделении реанимации, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Второго января в результате пожара по адресу Ленинский проспект, 137, корпус 4, погибли мужчина и женщина. Ребенок девяти лет был отправлен в отделение реанимации.

"Спасенный из горящей квартиры 9-летний ребенок был госпитализирован в критическом состоянии. К сожалению, все усилия врачей оказались тщетны: этой ночью он скончался в реанимации", - сказано в сообщении.