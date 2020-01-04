Глава женералитета Каталонии обжалует решение о лишении его мандата

МАДРИД, 4 янв – РИА Новости. Председатель каталонского женералитета Председатель каталонского женералитета Ким Торра обжалует в Верховном суде решение Центризбиркома Испании о лишении его депутатского мандата, что могло означать лишение его должности главы правительства автономного сообщества.

В субботу Торра подал заявление в Избирком провинции Барселона, в котором сообщил о намерении обжаловать решение ЦИК в ВС, и попросил не лишать его мандата до окончательного судебного вердикта. Он также сообщил, что на настоящее время получил только "предварительное уведомление" Центризбиркома по электронной почте, и обратится в суд, как только у него будут официальные документы.

Глава каталонского правительства считает, что решение ЦИК нарушает его основные права, и что если Избирком провинции Барселона будет действовать в соответствии с ним, то это будет "нарушением права на эффективную судебную защиту", говорится в документе.

Торра также вновь заявил, что отстранить его от должности может только парламент Каталонии. Экстренное заседание парламента автономного сообщества, на котором будет рассматриваться решение ЦИК, состоится в субботу.

Решение ЦИК о лишении Торры депутатского мандата связано с постановлением Высшего суда Каталонии, который в декабре признал его виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время избирательной кампании накануне выборов 28 апреля. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Кроме того, глава женералитета должен заплатить штраф в размере 30 тысяч евро. Торра после этого обжаловал приговор в Верховном суде.

Однако до окончательного вердикта ВС Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии и обратились в ЦИК, который постановил, что Торра должен лишиться мандата в связи с вынесенным приговором. По закону, председателем женералитета может быть только один из 135 депутатов каталонского парламента.