В Минюсте Ливана рассказали, как будут вести дело экс-главы Nissan

ТОКИО, 4 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Серхан заявил в интервью японскому агентству Исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Серхан заявил в интервью японскому агентству Киодо , что власти Японии могут принять участие в судебном делопроизводстве в отношении бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона , но напомнил, что оно будет вестись в рамках национального права республики.

"В условиях, когда между нами и Японией отсутствует какая-либо договоренность в отношении вопросов экстрадиции, дело будет рассматриваться к контексте суверенного права", - подчеркнул Серхан.

При этом исполняющий обязанности главы ливанского минюста добавил, что "японские власти могут принять участие, содействовать или наблюдать за судебным делопроизводством" на Карлосом Гоном. Ранее сообщалось, что экс-глава Nissan может быть допрошен ливанской прокуратурой после того, как власти Ливана заявили о получении от Интерпола так называемое "красное уведомление" в отношении Карлоса Гона - запрос на розыск и временное задержание.

Агентство Киодо отмечает, что несмотря на то, что японским правоохранителям разрешено принимать участие в действиях ливанских коллег, начать судебные действия в отношении Гона будет чрезвычайно сложно с учетом разницы законодательств и языкового барьера.

Гон и его "правая рука" Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что экс-глава совета директоров Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент - около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны. Однако 30 декабря стало известно, что он прибыл в Ливан. Затем сам Гон подтвердил, что находится в Ливане.

Ранее японский телеканал NHK, предположительно, восстановил картину бегства Карлоса Гона. В полдень 29 декабря камеры наружного наблюдения около дома, где жил Гон в Токио, зафиксировали, как он один выходит из дома. Телеканалу стало известно, что около 23 часов (17.00 мск) частный самолет, на котором он, предположительно, находился, покинул аэропорт Кансай. Этот самолет прилетел в Японию утром 29 декабря из Дубая. Очевидцы рассказали телеканалу, что Карлос Гон в самолете замечен не был, однако на борту находились несколько чемоданов и крупногабаритных кейсов высотой около одного метра. Версию о том, что в одном из кейсов находился экс-глава Nissan сообщает и Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Согласно данным портала Flightradar24, через 12 часов, в 5 часов утра по местному времени самолет приземлился в Стамбуле. Спустя полтора часа Гон, предположительно, вылетел в Ливан на другом частном самолете.