Белый дом отказался публиковать письма о военной помощи Украине

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Белый дом отказался передавать газете The New York Times письма, касающиеся задержки выделения военной помощи Украине.
"Все 20 документов удержаны полностью", — цитирует газета ответ административно-бюджетного управления Белого дома.
Речь идет о переписке между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Робертом Блэром.
Отмечается, что ранее суд удовлетворил требование The New York Times об опубликовании писем. Журналисты уверены, что в переписке содержатся доказательства причастности Дональда Трампа к задержке выделения военной помощи Украине в размере около 400 миллионов долларов.
Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Демократы уверены, что Трамп в качестве условия предоставления помощи потребовал от Киева начать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.
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