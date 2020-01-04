Белый дом отказался публиковать письма о военной помощи Украине

Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Демократы уверены, что Трамп в качестве условия предоставления помощи потребовал от Киева начать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.