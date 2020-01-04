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Белый дом отказался публиковать письма о военной помощи Украине
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РИА Новости

Белый дом отказался публиковать письма о военной помощи Украине

15:12 04.01.2020 (обновлено: 16:21 04.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Белый дом отказался передавать газете The New York Times письма, касающиеся задержки выделения военной помощи Украине.

"Все 20 документов удержаны полностью", — цитирует газета ответ административно-бюджетного управления Белого дома.

Речь идет о переписке между сотрудником управления Майклом Даффи и помощником исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Робертом Блэром.
Отмечается, что ранее суд удовлетворил требование The New York Times об опубликовании писем. Журналисты уверены, что в переписке содержатся доказательства причастности Дональда Трампа к задержке выделения военной помощи Украине в размере около 400 миллионов долларов.
Задержка военной помощи Киеву летом 2019 года стала одним из главных аспектов расследования по импичменту президента Дональда Трампа. Демократы уверены, что Трамп в качестве условия предоставления помощи потребовал от Киева начать расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его семьи. Трамп это отрицает.
Президент США Дональд Трамп
2 октября 2019, 22:55
Трамп рассказал, как принимал решение о выделении помощи Украине
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампАдминистрация президента СШАСШАУкраинаВ мире
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