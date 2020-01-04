Медведев и Румас обсудили сотрудничество в области энергетики

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону актуальные вопросы взаимодействия РФ и Белоруссии, включая сотрудничество в области энергетики, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Сообщается, что 4 января по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Медведева с Румасом.
"Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики", — говорится в сообщении.