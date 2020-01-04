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Медведев и Румас обсудили сотрудничество в области энергетики
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РИА Новости

Медведев и Румас обсудили сотрудничество в области энергетики

14:31 04.01.2020 (обновлено: 14:43 04.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили по телефону актуальные вопросы взаимодействия РФ и Белоруссии, включая сотрудничество в области энергетики, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Сообщается, что 4 января по инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Медведева с Румасом.

"Главы правительств обменялись поздравлениями с Новым годом и наступающим Рождеством, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, включая сотрудничество в области энергетики", — говорится в сообщении.

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