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Стратегия США по Ирану не изменится, заявили в Госдепе
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РИА Новости

Стратегия США по Ирану не изменится, заявили в Госдепе

14:19 04.01.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
КАИР, 4 янв - РИА Новости. Стратегия США в отношении Ирана не изменится, заявили арабскому спутниковому телеканалу "аль-Арабия" в госдепартаменте США.
"Наша стратегия в отношении Ирана не изменится", - цитирует телеканал американское внешнеполитическое ведомство.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Вчера, 01:45
США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
В госдепартаменте также отметили, что самые жесткие санкции в отношении Ирана продолжатся, и что США приняли меры для защиты своих интересов.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Президент США Дональд Трамп
3 января, 23:46
Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана
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ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Только ли Иран? А кто что может сделать, чтоб противостоять бесноватым Сатанинским Штатам Америки? Они поодиночке передавят любого и не дадут никому объединиться, чтоб им противостоять - стравят Народы и страны друг с другом. США это воины ЗЛА из преисподней. Только все вместе Народы Мира смогут остановить этих сатанистов.
4 января, 14:39
ВРВиктор Ростов
1700001
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