Стратегия США по Ирану не изменится, заявили в Госдепе

КАИР, 4 янв - РИА Новости. Стратегия США в отношении Стратегия США в отношении Ирана не изменится, заявили арабскому спутниковому телеканалу "аль-Арабия" в госдепартаменте США.

"Наша стратегия в отношении Ирана не изменится", - цитирует телеканал американское внешнеполитическое ведомство.

В госдепартаменте также отметили, что самые жесткие санкции в отношении Ирана продолжатся, и что США приняли меры для защиты своих интересов.