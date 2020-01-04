Стратегия США по Ирану не изменится, заявили в Госдепе

КАИР, 4 янв - РИА Новости. Стратегия США в отношении Ирана не изменится, заявили арабскому спутниковому телеканалу "аль-Арабия" в госдепартаменте США.
"Наша стратегия в отношении Ирана не изменится", - цитирует телеканал американское внешнеполитическое ведомство.
В госдепартаменте также отметили, что самые жесткие санкции в отношении Ирана продолжатся, и что США приняли меры для защиты своих интересов.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.