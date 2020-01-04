В аэропорту Бангкока задержали финского "телефонного террориста"

Первого января службе безопасности аэропорта Суваннабхуми и полиции пришлось привести в действие весь комплекс мер по обеспечению безопасности пассажиров, кроме эвакуации здания, прежде чем было установлено, что никакого взрывного устройства в аэропорту нет.

Полиция сразу после этого начала розыск "телефонного террориста". Был отслежен мобильный телефон, с которого поступил звонок, и выяснилось, что он принадлежит гражданину Финляндии, въезжавшему в Таиланд 9 раз в течение последнего года, и прибывшему в страну снова 1 января, сообщает издание. Когда финн собрался покинуть Бангкок 3 января, в аэропорту его уже ждали полицейские. После регистрации на свой рейс автор анонимного звонка был задержан, говорится в сообщении.