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В аэропорту Бангкока задержали финского "телефонного террориста"
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РИА Новости

В аэропорту Бангкока задержали финского "телефонного террориста"

14:10 04.01.2020
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© Fotolia / tiveryluckyПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде
© Fotolia / tiverylucky
Полиция в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 4 янв – РИА Новости. Гражданин Финляндии, вечером 1 января анонимным звонком в службу безопасности бангкокского международного аэропорта сообщивший о том, что в здании аэропорта якобы спрятано взрывное устройство, задержан в том же аэропорту при попытке покинуть страну, сообщает в субботу новостной интернет-портал Thaiger.
Первого января службе безопасности аэропорта Суваннабхуми и полиции пришлось привести в действие весь комплекс мер по обеспечению безопасности пассажиров, кроме эвакуации здания, прежде чем было установлено, что никакого взрывного устройства в аэропорту нет.
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Полиция сразу после этого начала розыск "телефонного террориста". Был отслежен мобильный телефон, с которого поступил звонок, и выяснилось, что он принадлежит гражданину Финляндии, въезжавшему в Таиланд 9 раз в течение последнего года, и прибывшему в страну снова 1 января, сообщает издание. Когда финн собрался покинуть Бангкок 3 января, в аэропорту его уже ждали полицейские. После регистрации на свой рейс автор анонимного звонка был задержан, говорится в сообщении.
Ему грозит до 15 лет тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч долларов, сообщает портал. Указывается также, что прежде, чем передать финского гражданина следственным и судебным органам, полицейские направят его на психиатрическую экспертизу.
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