В Хабаровске задержали сообщившего о минировании площади на Новый год

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Полицейские задержали жителя Хабаровска , подозреваемого в ложном сообщении о минировании городской площади в новогоднюю ночь, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.

Первого января ночью в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности для горожан, находившихся в новогоднем городке на площади имени Ленина. На тот момент на центральной городской площади находилось более 100 человек. В ходе проверки эта информация не подтвердилась.

"По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали в одном из хостелов 39-летнего ранее не судимого местного жителя. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями", - говорится в сообщении.