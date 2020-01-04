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В Хабаровске задержали сообщившего о минировании площади на Новый год
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РИА Новости

В Хабаровске задержали сообщившего о минировании площади на Новый год

13:56 04.01.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Вид Хабаровска. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Полицейские задержали жителя Хабаровска, подозреваемого в ложном сообщении о минировании городской площади в новогоднюю ночь, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Первого января ночью в полицию поступило сообщение о якобы существующей опасности для горожан, находившихся в новогоднем городке на площади имени Ленина. На тот момент на центральной городской площади находилось более 100 человек. В ходе проверки эта информация не подтвердилась.
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"По подозрению в совершении противоправного деяния сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровску совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали в одном из хостелов 39-летнего ранее не судимого местного жителя. Он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудник полиции
30 декабря 2019, 09:56
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МВД РФФСБ РФХабаровскРоссияПроисшествия
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