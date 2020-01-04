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Кандидат на пост премьера Испании призвал к диалогу с Каталонией
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РИА Новости

Кандидат на пост премьера Испании призвал к диалогу с Каталонией

13:42 04.01.2020
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПедро Санчес
Педро Санчес
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 4 янв – РИА Новости. Кандидат на пост премьера Испании социалист Педро Санчес в ходе проходящих в парламенте дебатов о его утверждении на эту должность призвал к диалогу с Каталонией для разрешения политического кризиса.
Он назвал сложившуюся ситуацию "результатом неспособности предыдущих правительств разрешить политический конфликт политическим путем". "Этот кризис мы унаследовали, об этом предупреждала ИСРП (Испанская социалистическая рабочая партия), когда была в оппозиции. Мы берем на себя ответственность вернуть в политику политический конфликт - при соблюдении закона и со всей институциональной ответственностью. Позволяя, тем самым, оставить позади судебный шлейф, который вызвал так много боли и расколов в значительной части каталонского и испанского общества", - заявил Санчес.
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"Нам надо начать сначала… Вернуться на путь политики, оставив позади урегулирование конфликта в юридическом ключе… Закон - это условие, диалог - это путь", - заявил Санчес.
В субботу в испанском конгрессе депутатов началось обсуждение кандидатуры лидера ИСРП, победившей на выборах 10 ноября, на пост премьера. Первое голосование должно пройти в воскресенье. Для победы на нем Санчесу необходимо получить абсолютное большинство – 176 голосов из 350, чего ему сделать, скорее всего, не удастся. Второй тур пройдет 7 января. Для того, чтобы быть утвержденным при повторном голосовании, кандидату достаточно простого большинства - число голосов "за" должно быть больше голосов "против".
Социалистам (120 мандатов) удалось заключить соглашение о формировании коалиционного правительства с левой Unidas Podemos (35). Санчеса готовы поддержать также правые баскские националисты (PNV, 6), "за", скорее всего, проголосуют депутаты от ряда мелких партий - "Больше страны" (Más País, 3), Галисийский националистический блок (1), "Теруэль существует" (1) и "Новые Канары" (1). "Против" проголосуют правая Народная партия, центристская "Граждане", крайне правая VOX, правая "Вместе за Каталонию".
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Принципиально важным было достигнутое на этой неделе соглашение с Левыми республиканцами Каталонии (ERC), у которых в парламенте 13 мандатов. ИСРП и ERC удалось договориться о начале переговоров по поводу каталонского конфликта между женералитетом и испанским правительством после его формирования. Итоги обсуждения должны быть вынесены на голосование жителей автономного сообщества. В обмен Левые республиканцы согласились воздержаться при голосовании в конгрессе депутатов по кандидатуре премьера, что обеспечивает Санчесу перевес. При нынешнем раскладе, если ситуация не изменится, он получит 167 голосов "за", 164 "против", 19 воздержатся.
Однако накануне ситуация осложнилась из-за вынесенного Центральной избирательной комиссией Испании решения о лишении депутатского мандата главы каталонского женералитета Кима Торры. Это означает, что Торра может лишиться своей должности председателя правительства автономного сообщества. Левые республиканцы входят в коалиционное правительство в Каталонии. Они созвали в субботу экстренное заседание национального исполнительного комитета, на котором будут обсуждать дальнейшие шаги. Однако, как сообщила в субботу представитель "Вместе за Каталонию" (Торра является одним из лидеров этой партии) Луара Боррас, ERC уже предупредили, что их позиция по кандидатуре Санчеса не изменится.
Если Санчес будет утвержден премьером, это положит конец затяжному политическому кризису в Испании. За минувший год в стране дважды прошли досрочные выборы в парламент, а правительство официально находится в статусе исполняющего обязанности с конца апреля прошлого года.
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Ким ТорраПедро СанчесКаталонияИспанияВ мире
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