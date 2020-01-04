Вучич осудил кампанию по ассимиляции сербов в Черногории

БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Кампания по ассимиляции сербов в Кампания по ассимиляции сербов в Черногории и спорный закон о религиозных объединениях угрожают жизненным национальным интересам Сербии , заявил президент страны Александр Вучич

Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. Акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

В субботу президент Сербии провел встречу с патриархом Сербским Иринеем, после чего обратился к общественности.

"Многие скажут, что происходящее в Черногории направлено не только против сербского народа, и что нет нужды выделять сербский народ из других, что в свидетельстве о рождении должны писать, что национальность – серб", - заявил сербский президент на специальной пресс-конференции.

"Мы считаем, и я как президент, что это представляет жизненный интерес Сербии, прежде всего обеспечить сохранение нашего народа в Черногории, и, что очень важно, на жесткую кампанию ассимиляции сербов ответить ответственно, серьезно и достойно, приверженной работой над тем, чтобы сохранить силу сербского населения в Черногории, не ставя под угрозу ее государственно-правовой статус", - отметил Вучич.

Он также сообщил, что отказался от идеи посетить север Черногории в канун православного Рождества, чтобы участвовать в праздновании с местными сербами.