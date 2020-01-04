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Вучич осудил кампанию по ассимиляции сербов в Черногории
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РИА Новости

Вучич осудил кампанию по ассимиляции сербов в Черногории

13:39 04.01.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 янв – РИА Новости. Кампания по ассимиляции сербов в Черногории и спорный закон о религиозных объединениях угрожают жизненным национальным интересам Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.
Скупщина (парламент) Черногории в декабре большинством голосов правящей коалиции утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". После потасовки в зале заседаний скупщины полиция задержала всех депутатов оппозиционного Демократического фронта. Лидер правящей Демократической партии социалистов и президент страны Мило Джуканович подписал спорный закон. Акции протеста ежедневно проводятся в городах Черногории, Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
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31 декабря 2019, 01:43Религия и мировоззрение
Премьер Черногории сделал Сербской церкви "последнее предупреждение"
В субботу президент Сербии провел встречу с патриархом Сербским Иринеем, после чего обратился к общественности.
"Многие скажут, что происходящее в Черногории направлено не только против сербского народа, и что нет нужды выделять сербский народ из других, что в свидетельстве о рождении должны писать, что национальность – серб", - заявил сербский президент на специальной пресс-конференции.
"Мы считаем, и я как президент, что это представляет жизненный интерес Сербии, прежде всего обеспечить сохранение нашего народа в Черногории, и, что очень важно, на жесткую кампанию ассимиляции сербов ответить ответственно, серьезно и достойно, приверженной работой над тем, чтобы сохранить силу сербского населения в Черногории, не ставя под угрозу ее государственно-правовой статус", - отметил Вучич.
Он также сообщил, что отказался от идеи посетить север Черногории в канун православного Рождества, чтобы участвовать в праздновании с местными сербами.
Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви (СПЦ) сообщила в конце декабря, что на всех православных храмах в стране каждые два часа будет заупокойный колокольный звон до Рождества, а после вечерней службы будет проходить отдельный молебен в поддержку церкви и верующих. Ранее руководство СПЦ в Черногории возложило на президента Мило Джукановича ответственность за последствия принятия закона. Епископ Будимлянско-Никшичский СПЦ Иоанникий заявил, что сербское духовенство продолжит борьбу и планирует создавать советы по защите святынь на местах.
Патриарх Сербский Ириней
4 января 2019, 19:20Религия и мировоззрение
Патриарх Сербии увидел сходства попыток раскола в Черногории и на Украине
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Александр ВучичЧерногорияСербияВ мире
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