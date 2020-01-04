В Сирию за сутки вернулись более 350 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Свыше 350 беженцев вернулись в Свыше 350 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 351 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 142 человека (женщин – 43, детей – 72), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 209 человек (женщин – 63, детей – 107)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись шесть беженцев.

По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.