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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-04T13:19+0300
https://ria.ru/20200104/1563109159.html
В Сирию за сутки вернулись более 350 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 350 беженцев из Иордании и Ливана

13:19 04.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Свыше 350 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 351 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 142 человека (женщин – 43, детей – 72), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 209 человек (женщин – 63, детей – 107)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись шесть беженцев.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Также специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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