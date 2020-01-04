В Волгограде арестовали напавшего на женщину-таксиста пассажира

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщина-водителя и нанес ей несколько ударов ножом по лицу. Женщина стала звать на помощь, отбиться от напавшего ей помогли прохожие. Полицейским удалось его задержать, водитель такси была госпитализирована. По информации ГУ МВД, подозреваемый в нападении на женщину ранее трижды судим.