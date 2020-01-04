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В Волгограде арестовали напавшего на женщину-таксиста пассажира
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РИА Новости

В Волгограде арестовали напавшего на женщину-таксиста пассажира

11:00 04.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 янв - РИА Новости. Арестован пассажир, которого подозревают в нападении с ножом на женщину-водителя такси в Волгограде, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщина-водителя и нанес ей несколько ударов ножом по лицу. Женщина стала звать на помощь, отбиться от напавшего ей помогли прохожие. Полицейским удалось его задержать, водитель такси была госпитализирована. По информации ГУ МВД, подозреваемый в нападении на женщину ранее трижды судим.
"Следователями возбуждено уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой", и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.
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