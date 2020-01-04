Историк рассказала, почему закрыли тюрьму Алькатрас

Макет Алькатраса до того, как часть зданий были разрушены. От зданий на переднем плане теперь одни развалины

САН-ФРАНЦИСКО, 4 янв — РИА Новости, Михаил Тургиев. Из самой известной американской тюрьмы на Из самой известной американской тюрьмы на острове Алькатрас в Сан-Франциско кое-кому удавалось бежать, однако живыми до берега эти люди вряд ли добрались. И если многие знают о таких знаменитых обитателях острова, как Аль Капоне , то мало кто вспоминает, что там были и другие люди — те, кто охранял заключенных, и их семьи.

Как была устроена жизнь с другой стороны решетки, что произошло в день громкого побега, после которого закрыли Алькатрас, и почему тюрьму закрыли на самом деле, РИА Новости рассказала историк Джолин Бабяк, которая в детстве жила на Алькатрасе в семье заместителя начальника тюрьмы.

Худшие из худших

"Есть три момента, которые являются правдой — это (заключенные) были худшие из худших, мы никогда не запирали двери и еда для заключенных была лучшей во всей системе. Я сама ее никогда не пробовала, но она была задумана быть хорошей, так как остальное у них отняли", — говорит миниатюрная улыбчивая собеседница.

Ее отец в общей сложности проработал на острове девять лет. Сама она провела там три года в два захода.

Тюрьма была физически отделена от жилой части. Часть персонала жила в городе.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Фото из книги Джолин Бабяк Breaking the Rock, она — крайняя справа © РИА Новости / Михаил Тургиев Фото из книги Джолин Бабяк Breaking the Rock, она — крайняя справа

"Если говорить о чувстве подавленности на острове, то, может, у кого-то оно и было, но не у меня. Большинству нравилось там жить. Там жили и по 20 лет. Некоторые всю жизнь проработали только на Алькатрасе", — рассказывает Бабяк.

Причина, по ее словам, в Сан-Франциско: "Большинство тюрем находится в местах, о которых говорят: деревня, убогий тюремный городок в ужасном штате. А тут Алькатрас в десяти минутах от этого прекрасного города!"

Многих, кто не был заинтересован в карьерном росте, что означало бы постоянную смену мест, это более чем устраивало, говорит историк. Жилье было неплохое, и все за казенный счет.

Были и те, кому остров не нравился преимущественно из-за холодной погоды.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Джолин Бабяк в детстве провела три года на острове Алькатрас, теперь она специалист по истории этого места © РИА Новости / Михаил Тургиев Джолин Бабяк в детстве провела три года на острове Алькатрас, теперь она специалист по истории этого места

На лодке весело

"По мне, так жить на острове было захватывающе. Каждый день мы на лодке переправлялись в школу в городе. Я была во втором или третьем классе, и это было весело. Лодка была небольшая, ее качало и подбрасывало", — смеется Бабяк.

На острове жили еще 20-30 детей ее возраста, так что было с кем играть. Всего, говорит она, там было 60 семей и около 75 детей.

"Родители старались все время чем-то нас занимать. Потому что мы могли создать проблемы, повсюду суя свой нос. У подростков были танцы, а мы могли поехать в город и привезти с собой друзей", — говорит собеседница.

Раз в неделю для детей помладше устраивали кинопоказ. Происходило это в том же помещении, где по субботам устраивали церковные службы для арестантов.

Вообще, о праздниках и вечеринках на острове Бабяк вспоминает как об "очень домашних".

От дома, в котором она жила, как и от других домов офицерского состава, теперь остались только развалины. А вот бывший армейский барак, где они поселились, когда впервые прибыли на остров, стоит там до сих пор.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Комендант тюрьмы жил в отдельном доме и увлекался цветоводством. Его садик сохранили до наших дней © РИА Новости / Михаил Тургиев Комендант тюрьмы жил в отдельном доме и увлекался цветоводством. Его садик сохранили до наших дней

Банан вместо пистолета

Если обычно игру в прятки называли игрой в ковбоев и индейцев или в полицейских и грабителей, то на острове это имело свой колорит.

"На Алькатрасе это называлось охранники и заключенные. Ты устраиваешь побег и прячешься, а мы идем тебя искать", — рассказывает бывшая обитательница острова.

Однако на эту игру тюремный режим наложил определенные ограничения.

"Нам нельзя было иметь игрушечные пистолеты. У некоторых были кобуры, но не было самих пистолетов… Потому что заключенные могли заполучить их, и (в их руках) это могло выглядеть как настоящий пистолет", — говорит она.

По словам Бабяк, для детей это было проблемой, но и тут они умудрялись найти выход: пистолеты делали из палочек от леденцов. Сама она вспоминает, как таскала в кобуре банан.

"Один мальчик вырезал силуэт пистолета из бумаги. Он уронил его с балкона как раз у дока, где были заключенные. И начал им кричать, чтобы они подняли ему упавшее. Он спустил вниз леску, а один из заключенных привязал к ней пистолет. Лейтенант или капитан увидел это и очень рассердился, и мальчику велели избавиться от бумажного пистолета. Он очень расстроился", — рассказывает Бабяк.

Правда, дома все же разрешали держать такие игрушки с запретом выносить их на улицу, призналась она.

Туда нельзя, сюда нельзя

Кроме того, строго запрещалось говорить с заключенными и проникать на другую сторону острова. И если для первого даже возможности не предоставлялось, то второе было вполне возможно.

Пара ребят постарше как-то раз ушли по берегу в том направлении и оказались отрезанными приливом от пути назад. Детям пришлось подняться выше — и они очутились в запретной зоне.

"Их отвели потом в кабинет начальника или капитана и сказали, что если бы на вышке был охранник помоложе и не такой опытный, то он мог бы их застрелить, приняв за пытающихся сбежать. Это их напугало", — рассказала собеседница.

Но подобные случаи, по ее признанию, происходили крайне редко.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Трубы водопроводной системы пришли в негодность из-за морской воды © РИА Новости / Михаил Тургиев Трубы водопроводной системы пришли в негодность из-за морской воды

Крутая добыча

"Самой крутой добычей" у детей считалось найти небольшой ручной мяч из тех, которыми играли заключенные в своем дворе. Иногда такие мячи перелетали через стену.

"Я думаю, заключенные прознали, что мы считаем это крутым, и начали перебрасывать их", — предполагает Бабяк.

Эту мысль, по ее мнению, подкрепляет тот факт, что потом в кустах было найдено более 20 таких мячей.

А один раз в восьмилетнем возрасте Бабяк получила такой мяч из рук заключенного. По ее словам, двое арестантов под присмотром охранника прибирались у забора и один из них поднял такой мяч и показал ей.

"Я посмотрела на охранника, и он кивнул мне. Я подошла к забору, и тот парень опустился на колени и протолкнул мяч через сетку, и я схватила его", — вспоминает она свое приключение.

Последствий для нее это не имело.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Отверстие в окошке в комнате для свиданий демонстрирует толщину стекла в несколько сантиметров, разделявшего гостя и арестанта © РИА Новости / Михаил Тургиев Отверстие в окошке в комнате для свиданий демонстрирует толщину стекла в несколько сантиметров, разделявшего гостя и арестанта

На свадьбу после отсидки

По ее словам, несмотря на строгий режим, между некоторыми охранниками и заключенными складывались если не дружеские, то нормальные отношения, они даже называли друг друга просто по имени.

"Но как только входил кто-то третий, то дистанция возвращалась, снова обращение только по фамилии или "сэр", чтобы защитить заключенного. Особенно в тюрьме режима максимальной строгости", — говорит Бабяк.

Защита заключается в том, чтобы не дать повода другому арестанту подумать, что его товарищ может иметь что-то общее с охраной.

"Но когда один вышел на свободу, а другой — в отставку, они ходили друг к другу на свадьбу", — говорит историк Алькатраса.

Единственное, о чем в той истории просил бывший заключенный своего бывшего надсмотрщика, это чтобы тот не говорил его жене про Алькатрас, добавила Бабяк.

© РИА Новости / Михаил Тургиев Площадка, где стояли дома офицерского состава тюрьмы Алькатрас. В центре — остатки дома, где жила Джолин Бабяк © РИА Новости / Михаил Тургиев Площадка, где стояли дома офицерского состава тюрьмы Алькатрас. В центре — остатки дома, где жила Джолин Бабяк

О плохом не говорили

По ее словам, взрослые постоянно обсуждали друг с другом какие-то истории из жизни тюрьмы. Но в основном это были забавные ситуации, в том числе из прошлого.

"Если кого-то ранили ножом, то я бы это не услышала. Но были довольно глупые или незамысловатые попытки побега, о которых говорили", — рассказывает она.

Интересная история произошла в 1945 году. Один из заключенных, работая в прачечной, где стирали военную форму, за долгое время скрытно собрал комплект такой одежды. План заключался в том, чтобы надеть ее и попытаться под видом военнослужащего сесть в лодку, которая придет за партией белья.

"Он сел в лодку. Но сделал две ошибки. Лодка шла не в Сан-Франциско, как он думал, а на остров Энджел (там была военная часть. — Прим. ред.). И второе: не надо быть гением, чтобы заметить, что в доке осталось шесть заключенных, а не семь. Так что они просто взяли лодку с Алькатраса и встретили его там. И, по-моему, ему добавили еще семь лет за эту "поездку", — вспоминает Бабяк.

Последний побег

Однако один из побегов затронул и ее. В июне 1962 года три человека, оставив вместо себя в камерах манекены из папье-маше, сбежали через дыру в стене камеры. Их тела впоследствии так и не нашли.

"Мне было пятнадцать. Меня разбудила сирена. Я никогда ее прежде не слышала и не была уверена, что это такое. Мама встретила меня на лестнице и сказала, что был побег", — говорит Бабяк.

По ее словам, на вопрос о том, что произошло, мать ответила просто: "Не волнуйся, они, скорее всего, сбежали прошлой ночью".

Однако они все равно отправились обыскать дом. Когда дошло до подвала, мать попросила дочь пойти первой.

"Я побежала на кухню за ножом. И вернулась с маленьким ножиком для яблок. Мать тогда рассмеялась. А я сказала: "Если там кто-то есть, пойти туда с большим ножом глупо: они просто убьют, а с таким — просто ранят", — вспоминает со смехом Бабяк.

Потом она никогда не спрашивала мать, почему та решила поступить так, хотя и уверена, что обе они понимали, что подвал был пуст.

Когда в тот же день стало ясно, что беглецов на острове нет, Бабяк уплыла в школу и осталась в городе на ночь. Агенты ФБР остановились у них дома и спали даже на кроватях в детской.

Как раз в те дни начальника тюрьмы не было и ответственным за все был ее отец.

"Следующие две недели все были очень напряжены, потому что люди думали, что они потеряют свою работу. У моего отца был сердечный приступ. Небольшой. Но через шесть месяцев у него случился уже серьезный сердечный приступ", — рассказывает собеседница.

По ее мнению, сказались и 30 лет работы в системе, и напряжение из-за побега, и то, что он не давал себе выговориться. Его перевели на работу в тюрьме с минимальным уровнем строгости режима. А через несколько месяцев Алькатрас и вовсе закрыли.

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Губительная вода

О причинах закрытия она говорит категорично и не вполне соглашаясь с официальной версией о дороговизне содержания Алькатраса.

Отрезанный от земной инфраструктуры остров испытывал проблемы с водой — ее приходилось завозить.

"Это одна из причин, по которым остров был закрыт: военные ради экономии денег провели во все туалеты, а их там было более 450, соленую морскую воду. Соль разъела трубы, вот почему остров закрыли. Многие думают, что это связано с побегом 1962 года, но это вообще ни при чем", — уверена Бабяк.