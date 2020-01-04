Историк рассказала, почему закрыли тюрьму Алькатрас

САН-ФРАНЦИСКО, 4 янв — РИА Новости, Михаил Тургиев.
Из самой известной американской тюрьмы на острове Алькатрас
в Сан-Франциско кое-кому удавалось бежать, однако живыми до берега эти люди вряд ли добрались. И если многие знают о таких знаменитых обитателях острова, как Аль Капоне
, то мало кто вспоминает, что там были и другие люди — те, кто охранял заключенных, и их семьи.
Как была устроена жизнь с другой стороны решетки, что произошло в день громкого побега, после которого закрыли Алькатрас, и почему тюрьму закрыли на самом деле, РИА Новости рассказала историк Джолин Бабяк, которая в детстве жила на Алькатрасе в семье заместителя начальника тюрьмы.
Худшие из худших
"Есть три момента, которые являются правдой — это (заключенные) были худшие из худших, мы никогда не запирали двери и еда для заключенных была лучшей во всей системе. Я сама ее никогда не пробовала, но она была задумана быть хорошей, так как остальное у них отняли", — говорит миниатюрная улыбчивая собеседница.
Ее отец в общей сложности проработал на острове девять лет. Сама она провела там три года в два захода.
Тюрьма была физически отделена от жилой части. Часть персонала жила в городе.
"Если говорить о чувстве подавленности на острове, то, может, у кого-то оно и было, но не у меня. Большинству нравилось там жить. Там жили и по 20 лет. Некоторые всю жизнь проработали только на Алькатрасе", — рассказывает Бабяк.
Причина, по ее словам, в Сан-Франциско: "Большинство тюрем находится в местах, о которых говорят: деревня, убогий тюремный городок в ужасном штате. А тут Алькатрас в десяти минутах от этого прекрасного города!"
Многих, кто не был заинтересован в карьерном росте, что означало бы постоянную смену мест, это более чем устраивало, говорит историк. Жилье было неплохое, и все за казенный счет.
Были и те, кому остров не нравился преимущественно из-за холодной погоды.
На лодке весело
"По мне, так жить на острове было захватывающе. Каждый день мы на лодке переправлялись в школу в городе. Я была во втором или третьем классе, и это было весело. Лодка была небольшая, ее качало и подбрасывало", — смеется Бабяк.
На острове жили еще 20-30 детей ее возраста, так что было с кем играть. Всего, говорит она, там было 60 семей и около 75 детей.
"Родители старались все время чем-то нас занимать. Потому что мы могли создать проблемы, повсюду суя свой нос. У подростков были танцы, а мы могли поехать в город и привезти с собой друзей", — говорит собеседница.
Раз в неделю для детей помладше устраивали кинопоказ. Происходило это в том же помещении, где по субботам устраивали церковные службы для арестантов.
Вообще, о праздниках и вечеринках на острове Бабяк вспоминает как об "очень домашних".
От дома, в котором она жила, как и от других домов офицерского состава, теперь остались только развалины. А вот бывший армейский барак, где они поселились, когда впервые прибыли на остров, стоит там до сих пор.
Банан вместо пистолета
Если обычно игру в прятки называли игрой в ковбоев и индейцев или в полицейских и грабителей, то на острове это имело свой колорит.
"На Алькатрасе это называлось охранники и заключенные. Ты устраиваешь побег и прячешься, а мы идем тебя искать", — рассказывает бывшая обитательница острова.
Однако на эту игру тюремный режим наложил определенные ограничения.
"Нам нельзя было иметь игрушечные пистолеты. У некоторых были кобуры, но не было самих пистолетов… Потому что заключенные могли заполучить их, и (в их руках) это могло выглядеть как настоящий пистолет", — говорит она.
По словам Бабяк, для детей это было проблемой, но и тут они умудрялись найти выход: пистолеты делали из палочек от леденцов. Сама она вспоминает, как таскала в кобуре банан.
"Один мальчик вырезал силуэт пистолета из бумаги. Он уронил его с балкона как раз у дока, где были заключенные. И начал им кричать, чтобы они подняли ему упавшее. Он спустил вниз леску, а один из заключенных привязал к ней пистолет. Лейтенант или капитан увидел это и очень рассердился, и мальчику велели избавиться от бумажного пистолета. Он очень расстроился", — рассказывает Бабяк.
Правда, дома все же разрешали держать такие игрушки с запретом выносить их на улицу, призналась она.
Туда нельзя, сюда нельзя
Кроме того, строго запрещалось говорить с заключенными и проникать на другую сторону острова. И если для первого даже возможности не предоставлялось, то второе было вполне возможно.
Пара ребят постарше как-то раз ушли по берегу в том направлении и оказались отрезанными приливом от пути назад. Детям пришлось подняться выше — и они очутились в запретной зоне.
"Их отвели потом в кабинет начальника или капитана и сказали, что если бы на вышке был охранник помоложе и не такой опытный, то он мог бы их застрелить, приняв за пытающихся сбежать. Это их напугало", — рассказала собеседница.
Но подобные случаи, по ее признанию, происходили крайне редко.
Крутая добыча
"Самой крутой добычей" у детей считалось найти небольшой ручной мяч из тех, которыми играли заключенные в своем дворе. Иногда такие мячи перелетали через стену.
"Я думаю, заключенные прознали, что мы считаем это крутым, и начали перебрасывать их", — предполагает Бабяк.
Эту мысль, по ее мнению, подкрепляет тот факт, что потом в кустах было найдено более 20 таких мячей.
А один раз в восьмилетнем возрасте Бабяк получила такой мяч из рук заключенного. По ее словам, двое арестантов под присмотром охранника прибирались у забора и один из них поднял такой мяч и показал ей.
"Я посмотрела на охранника, и он кивнул мне. Я подошла к забору, и тот парень опустился на колени и протолкнул мяч через сетку, и я схватила его", — вспоминает она свое приключение.
Последствий для нее это не имело.
На свадьбу после отсидки
По ее словам, несмотря на строгий режим, между некоторыми охранниками и заключенными складывались если не дружеские, то нормальные отношения, они даже называли друг друга просто по имени.
"Но как только входил кто-то третий, то дистанция возвращалась, снова обращение только по фамилии или "сэр", чтобы защитить заключенного. Особенно в тюрьме режима максимальной строгости", — говорит Бабяк.
Защита заключается в том, чтобы не дать повода другому арестанту подумать, что его товарищ может иметь что-то общее с охраной.
"Но когда один вышел на свободу, а другой — в отставку, они ходили друг к другу на свадьбу", — говорит историк Алькатраса.
Единственное, о чем в той истории просил бывший заключенный своего бывшего надсмотрщика, это чтобы тот не говорил его жене про Алькатрас, добавила Бабяк.
О плохом не говорили
По ее словам, взрослые постоянно обсуждали друг с другом какие-то истории из жизни тюрьмы. Но в основном это были забавные ситуации, в том числе из прошлого.
"Если кого-то ранили ножом, то я бы это не услышала. Но были довольно глупые или незамысловатые попытки побега, о которых говорили", — рассказывает она.
Интересная история произошла в 1945 году. Один из заключенных, работая в прачечной, где стирали военную форму, за долгое время скрытно собрал комплект такой одежды. План заключался в том, чтобы надеть ее и попытаться под видом военнослужащего сесть в лодку, которая придет за партией белья.
"Он сел в лодку. Но сделал две ошибки. Лодка шла не в Сан-Франциско, как он думал, а на остров Энджел (там была военная часть. — Прим. ред.). И второе: не надо быть гением, чтобы заметить, что в доке осталось шесть заключенных, а не семь. Так что они просто взяли лодку с Алькатраса и встретили его там. И, по-моему, ему добавили еще семь лет за эту "поездку", — вспоминает Бабяк.
Последний побег
Однако один из побегов затронул и ее. В июне 1962 года три человека, оставив вместо себя в камерах манекены из папье-маше, сбежали через дыру в стене камеры. Их тела впоследствии так и не нашли.
"Мне было пятнадцать. Меня разбудила сирена. Я никогда ее прежде не слышала и не была уверена, что это такое. Мама встретила меня на лестнице и сказала, что был побег", — говорит Бабяк.
По ее словам, на вопрос о том, что произошло, мать ответила просто: "Не волнуйся, они, скорее всего, сбежали прошлой ночью".
Однако они все равно отправились обыскать дом. Когда дошло до подвала, мать попросила дочь пойти первой.
"Я побежала на кухню за ножом. И вернулась с маленьким ножиком для яблок. Мать тогда рассмеялась. А я сказала: "Если там кто-то есть, пойти туда с большим ножом глупо: они просто убьют, а с таким — просто ранят", — вспоминает со смехом Бабяк.
Потом она никогда не спрашивала мать, почему та решила поступить так, хотя и уверена, что обе они понимали, что подвал был пуст.
Когда в тот же день стало ясно, что беглецов на острове нет, Бабяк уплыла в школу и осталась в городе на ночь. Агенты ФБР остановились у них дома и спали даже на кроватях в детской.
Как раз в те дни начальника тюрьмы не было и ответственным за все был ее отец.
"Следующие две недели все были очень напряжены, потому что люди думали, что они потеряют свою работу. У моего отца был сердечный приступ. Небольшой. Но через шесть месяцев у него случился уже серьезный сердечный приступ", — рассказывает собеседница.
По ее мнению, сказались и 30 лет работы в системе, и напряжение из-за побега, и то, что он не давал себе выговориться. Его перевели на работу в тюрьме с минимальным уровнем строгости режима. А через несколько месяцев Алькатрас и вовсе закрыли.
Губительная вода
О причинах закрытия она говорит категорично и не вполне соглашаясь с официальной версией о дороговизне содержания Алькатраса.
Отрезанный от земной инфраструктуры остров испытывал проблемы с водой — ее приходилось завозить.
"Это одна из причин, по которым остров был закрыт: военные ради экономии денег провели во все туалеты, а их там было более 450, соленую морскую воду. Соль разъела трубы, вот почему остров закрыли. Многие думают, что это связано с побегом 1962 года, но это вообще ни при чем", — уверена Бабяк.
По ее словам, вышедшую из строя канализацию невозможно было переделать, так как она была замурована в стены и скалы, а сделано это было еще в конце XIX века.