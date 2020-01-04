Итоги года в политике: три встречи Путина и выход из ДРСМД

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Три важные встречи президента России Владимира Путина: с лидером КНДР Ким Чен Ыном, президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стали главными событиями 2019 года в политической жизни страны.
Этот год ознаменовался приостановкой членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и был богат на кадровые изменения, которые коснулись сразу ряд партий, общественных движений и правозащитников; громкие истории с сенаторами в течение года разворачивались в Совете Федерации, где также не обошлось без обновления состава.
Дискуссии коснулись законов о фейковых новостях и оскорблении власти, запрете продажи гаджетов без российского ПО и о профилактике семейно-бытового насилия.
В уходящем году стало известно и о главном событии наступающего 2020-го – праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, на которое Путин пригласил десятки лидеров разных стран.
Три дня из жизни Путина: Ким, Трамп, Зеленский
Уходящий год запомнится целым рядом важных международных встреч – весной Путин встретился во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Ыном, летом – с президентом США Дональдом Трампом, а завершился год первой встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
В начале декабря Путину и Зеленскому удалось пообщаться не только в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже, но и с глазу на глаз. Они пожали друг другу руки, и президент РФ даже подсказал своему менее опытному коллеге тонкости протокола, чтобы сделать совместное фото лидеров четырех стран. Их встреча длилась около 15 минут, но, как отметили в Кремле, лидерам стран удалось обсудить двусторонние вопросы. Все стороны также зафиксировали возобновление совместной работы по внутриукраинскому урегулированию.
Под не менее пристальным вниманием находится и взаимодействие лидеров России и США. В 2019 году Путин и Трамп встретились единожды - в Осаке "на полях" саммита G20. Тогда они успели и кратко побеседовать "на ногах", и провести полноценные переговоры. Встреча в итоге продлилась почти 1,5 часа, лидеры обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину. Также стороны договорились продолжить переговоры по современной модели контроля над вооружениями. Обсуждалась и взаимная торговля, плачевное положение дел в которой отметили обе стороны. Ограничения по времени не позволили президентам углубленно обсудить все вопросы. По итогам переговоров Трамп дал своим чиновникам поручение искать взаимоприемлемые договоренности с Москвой. Также президенты поручили МИД двух стран начать консультации по СНВ-3. Путин и Трамп могли провести еще одну встречу – на саммите АТЭС в Чили, однако он был отменен на фоне акций протеста.
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Еще одной важной встречей стали переговоры Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который впервые посетил Россию в апреле 2019 года. Его визит готовился долго, детали держались в секрете до последнего момента из соображений безопасности. Российский президент отметил усилия Ким Чен Ына по развитию межкорейского диалога, а также по нормализации отношений с США. Встреча в итоге продлилась три с половиной часа, из которых 2 часа лидеры беседовали с глазу на глаз. Главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Стороны также обсудили проект железной дороги между Северной и Южной Кореей, связанной с Россией, кроме того, затрагивались тема строительства новых линий электропередачи и трубопроводной системы. После переговоров Путин заявил, что доволен итогами встречи, он указал, что Ким Чен Ыном - человек достаточно открытый, ведет свободную дискуссию по всем вопросам. Ким Чен Ын же назвал беседу содержательной, а также выразил надежду на продолжение полезных переговоров с Путиным. Чуть ранее с северокорейским лидером встретила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, на встрече с которой он и подтвердил свои намерения приехать в РФ.
Матвиенко: уйти, чтобы остаться
Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко удалось в этом году переизбраться на этот пост на следующие пять лет - в общей сумме пребывание ее в кресле председателя верхней палаты составит 13 лет. Прежние спикеры Совфеда, Владимир Шумейко, Егор Строев и Сергей Миронов занимали свои посты более короткие сроки.
Переизбираться спикером Матвиенко пришлось в соответствии с регламентом палаты, после избрания нового губернатора Петербурга. Для неё эти выборы оказались, по сути, простой формальностью. Альтернативных кандидатур предложено не было, проголосовали за Матвиенко сенаторы единогласно.
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Не только переизбранием Матвиенко на пост спикера запомнился Совет Федерации в этом году. Кадровые проблемы верхней палаты вышли на первые полосы СМИ в январе и напомнили о себе в конце 2019-го. Так, в январе прямо на заседании палаты был задержан сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков, которому затем предъявили обвинения в убийстве двух человек. В апреле он был лишён сенаторских полномочий из-за не сданной декларации о доходах.
В октябре сенатор от Хабаровского заксобрания Дмитрий Приятнов сложил с себя сенаторские полномочия, не успев даже приехать в Совфед на заседания. После наделения его полномочиями краевой избирком обнаружил, что когда Приятнов баллотировался в заксобрание, он утаил сведения о имевшейся у него судимости. Через месяц хабаровские депутаты делегировали в Совфед нового сенатора, Сергея Безденежных.
Партийные перемены
Годом перемен стал уходящий 2019 для многих политических партий.
Затронули изменения "Единую Россию", для которой 2019 год стал успешным в электоральном плане: после неудач на выборах в 2018 году, партия укрепила свои позиции и набрала большинство по итогам региональных кампаний, получив более 70% от всех мандатов; кандидаты от ЕР, а также самовыдвиженцы, которых поддержала партия, победили на всех губернаторских выборах в 16 регионах.
На съезде в ноябре партия представила не только обновленную программу, с которой она пойдет на думские выборы в 2021 году, но и значительно изменила руководящий состав, а также отказалась от практики участия в избирательных кампаниях единороссов-самовыдвиженцев. По словам председателя ЕР Дмитрия Медведева, "кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью, а если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии".
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Глава государства Владимир Путин, также присутствовавший на съезде, призвал единороссов максимально приблизиться к людям, и отметил, что "словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии", в итоге сдадут не только ее, но и саму страну.
Такой наказ президента прозвучал неспроста: в течение года некоторые члены ЕР допускали неуместные, а порой, оскорбительные высказывания, унижающие достоинство граждан, после чего лишились членства в "Единой России".
Впрочем, перезагрузкой в 2019 году занялась не только "Единая Россия": в партии "Яблоко" в конце года сначала выбрали главу московского отделения, которое после скандального сложения полномочий Сергея Митрохина долго оставалось без "первого лица"; потом на съезде в декабре "яблочники" избрали нового председателя - им стал Николай Рыбаков, сменивший Эмилию Слабунову.
На съезде "яблочники" дали старт в подготовке к думской кампании 2021 года и пообещали сделать партию "современной и модной, куда будут приходить люди, потому что это будет интеллектуальный центр и в Москве, и в регионах".
О необходимости перемен говорили и в "Справедливой России", которая не первый год переживает кризис и остро нуждается в кадровом обновлении. Осведомленные источники и телеграм-каналы писали о возможном новом молодом лидере в лице политика Никиты Исаева. Однако политик скоропостижно скончался в ноябре.
Без перемен осталось положение КПРФ и ЛДПР, последняя в декабре отпраздновала 30-летие с момента создания, а ее бессменный лидер Владимир Жириновский, выступая перед сторонниками и однопартийцами, предложил сделать 21 сентября главным национальным праздником – днем основания неделимой России.
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О создании новых партий в этом году сообщили сразу двое общественных деятелей: осенью российский писатель Захар Прилепин объявил, что организует движение "За правду", которое может трансформироваться в партию, что позволит ему принять участие в выборах в Госдуму в 2021. Также в октябре юрист Эльман Пашаев объявил о создании левоцентристской политической партии "Союз справедливых сил России" (СССР), учредительный съезд которой планируется провести в январе будущего года.
Кроме этого, оргкомитет незарегистрированной Либертарианской партии России решил вновь попытать счастья в Минюсте и подать документы на регистрацию.
По данным ЦИК России, к началу избирательных кампаний 2019 года 59 партий имели возможность участвовать в выборах, но семь из них были ликвидированы в ходе кампаний ("За женщин России", Партия пенсионеров России, "Города России", Народная партия России, "Союз горожан", Социал-демократическая партия России, "Альянс Зеленых"), а деятельность еще одной (Партия Великое Отечество) была приостановлена.
Новые избирательные технологии
Хотя федеральные избирательные кампании остались в 2018 году, Центральная избирательная комиссия не стала отдыхать и в 2019 активно занялась разработкой и внедрением предложений по использованию цифровых современных технологий в выборный процесс.
В ходе единого дня выборов 8 сентября в Москве прошли два эксперимента: по использованию цифровых избирательных участков, позволивших иногородним, оставаясь в столице, проголосовать за губернатора своего региона, и электронному голосованию.
Оба эксперимента в ЦИК признали успешными и заявили о продолжении работы по этим направлениям. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, если будут приняты поправки в закон, продлевающие на 2020 год проведение эксперимента с цифровыми избирательными участками, то эту технологию можно будет подготовить к масштабному использованию на думских выборах 2021 года.
Глава ведомства Элла Памфилова не исключила гипотетической возможности повсеместного использования электронного голосования на президентских выборах 2024 года, если все технологии будут отработаны.
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Правозащитные перестановки
Одним из главных событий года в правозащитной сфере стала смена глав Совета по правам человека при президенте РФ и Общественной палаты России. В октябре Михаил Федотов, возглавлявший СПЧ девять лет, был отправлен в отставку указом президента РФ в связи с достижением им предельного возраста нахождения на госслужбе – 70-ти лет, на его место пришел секретарь ОП Валерий Фадеев.
Федотов обещал на правах эксперта помогать работе СПЧ, а также сообщил о планах возглавить в НИУ Высшая школа экономики кафедру ЮНЕСКО, посвященную правам человека в сфере информации и интеллектуальной собственности. Фадеев заявил, что намеревается "продолжить и не испортить все то, что Совет делал при Михаиле Александровиче (Федотове)", и рассчитывающий на пересечения в работе СПЧ и ОП.
Одним назначением Фадеева ротация не закончилась: вслед за Федотовым указом главы государства из состава СПЧ вышли Евгений Бобров, Павел Чиков, Илья Шаблинский и Екатерина Шульман, не согласилась с назначением нового председателя глава комиссии по гражданскому участию в правовой реформе Тамара Морщакова, заявив о намерении покинуть Совет.
Новыми членами СПЧ стали: исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и экс-член ОП РФ, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.
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После перехода Фадеева в СПЧ в Общественной палате прошли внеочередные выборы нового секретаря, по итогам которых им стала руководитель Исследовательского центра частного права, доктор юридических наук Лидия Михеева.
Кадровые перестановки в этом году затронули и общественные движения: в июле 2019 года с должности главы исполкома ОНФ на место и.о. главы Севастополя ушел Михаил Развожаев, проработавший в руководстве движения с декабря 2018 года. Новым руководителем исполкома ОНФ был назначен бывший вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов.
Госдума на страже интернета
Депутаты Госдумы в 2019 году активно занималась регулированием интернета, СМИ и международной повесткой.
В начале 2019 года, в феврале, президент России Владимир Путин объявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и поручил главам МИД и Минобороны прекратить попытки инициировать переговоры по Договору.
После чего глава государства внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора между СССР и США, который приняли депутаты. В соответствии с проектом, президенту было предоставлено право принять решение о возобновлении действия договора. Вашингтон начал процедуру выхода из Договора 2 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя президентскую инициативу, заявлял, что действия США мотивируют и обязывают Россию к ответным шагам.
Депутаты приняли сразу несколько законов, касающихся регулирования интернета. Пожалуй, самым резонансным из них стал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Другим пакетом законов Госдума запретила распространение фейковой информации и ввела штрафы за такие сообщения. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также государство или госсимволы, и ввела штрафы за распространение такой информации.
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В 2019 году депутаты "реанимировали" законопроект, внесенный в Госдуму в 2017 году, и приняли закон о дополнительном регулировании в России деятельности СМИ-иноагентов. Закон позволяет признавать иностранными агентами физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа. Иноагентами могут быть признаны физлица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающие финансирование из-за рубежа.
В ноябре этого года Госдума приняла закон о запрете продажи электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО). Так, с 1 июля 2020 года в России будет запрещено продавать отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.
Не только Госдума занималась вопросами блокировки: соцсеть Facebook в 2019 году активно препятствовала работе российских СМИ и отдельных представителей медиа и политики. Так, в конце октября соцсеть удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки; заблокировала четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, якобы в рамках борьбы с зарубежным влиянием, а также удалила англоязычную страницу одного из сайтов МИА "Россия сегодня", портала Arctic.ru. В сентябре из-за поста об Александре Захарченко была заблокирована страница депутата Натальи Поклонской.
Не менее резонансными стали случаи с блокировкой страниц в Twitter, который заблокировал аккаунт главы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича и аккаунт проекта "Хорошие новости", публикующий информацию о российских прорывах и достижениях.
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Семейное насилие и возвращение детей
На протяжении всего года в СМИ появлялась информация о жестоком обращении с детьми из разных регионов России: девочка-маугли в захламлённой квартире в Москве, брошенные матерями дети в хостеле и поликлинике, погибшая от обезвоживания трехлетняя девочка из Кирова, девочки из Ингушетии, пережившей истязания родной тети, после которых она лишилась части правой руки. После всех этих историй детский омбудсмен в РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости реформирования органов опеки, а уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поставила вопрос о принятии закона о домашнем насилии.
В конце ноября Совет Федерации опубликовал соответствующий законопроект на своем официальном сайте и запустил его общественное обсуждение, добавив, что все предложения будут учитываться в доработке. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, соавтор законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия заявила, что надеется внести его в нижнюю палату парламента до конца 2019 года.
Дискуссия по законопроекту растянулась: одни посчитали, что предложенные инициативы угрожают семейным ценностям, другие настаивают на скорейшем принятии документа, так как он, по их мнению, направлен на предупреждение случаев проявления насилия в семье.
Еще одной важной "детской" темой в этом году стала работа по возвращению на родину маленьких россиян из иранских тюрем, где они оказались вместе с осужденными матерями.
2 апреля 2019, 12:29Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
Первая группа российских детей вернулась в Россию в самом конце 2018 года, когда из Багдада в Москву прилетели 30 детей в возрасте от 3 до 15 лет. В 2019 году спасательные рейсы в Багдад были направлены в феврале, июле и ноябре 2019. Всего, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой из Ирака уже возвращены 122 ребёнка в возрасте от года до 15 лет. Следующим этапом миссии по возвращению детей-россиян, уехавших воевать, станет их поиск на территории Сирии для их возвращения на родину. Сейчас в списках омбудсмена находятся 146 детей: они могут находиться не только в тюрьмах в этой стране, но и в лагере беженцев Аль-Холь, который не находится под контролем государства.
Подготовка к юбилею Победы
Каким станет главное событие 2020 года, во всяком случае, для президента России, уже известно – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, о чем он сам рассказал в одной из поездок по России. В 2020 году 9 мая станет не только поводом отдать память защитникам отечества, не только грандиозное торжество, но и возможность собрать всех, кто внес вклад в победу, для чего в Москву планируется пригласить беспрецедентно много зарубежных гостей. Подготовка к празднованию уже вступила в финальную стадию, и 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.
Глава государства неоднократно обращал внимание на непрекращающиеся попытки искажения истории Второй Мировой войны, которые, по его словам, предпринимают уже не только наследники пособников нацистов, но и респектабельные международные институты, а тех, кто пытается оспорить эту "беспардонную ложь" о войне, заранее обвиняют в информационной войне. На это, как заявил Путин, Россия ответит правдой. Президент также уделяет внимание ветеранам. В середине декабря он поручил проработать вопрос по дополнительным выплатам для них к юбилею Победы, а также попросил глав регионов и руководителей муниципалитетов максимально чутко и в приоритетном порядке реагировать на просьбы ветеранов.
11 декабря 2019, 17:45Путин выразил надежду, что юбилей Победы пройдет на высоком уровне
Путин также выразил надежду, что юбилей Победы пройдет на самом высоком уровне, и призвал наполнить эту годовщину живым содержанием, полностью исключив формальный подход к организации праздничных мероприятий. В этот раз на празднование в Москву приглашены лидеры десятков стран мира, в том числе США, Британии, Франции, Германии, государств СНГ, Китая, Турции, КНДР; ждут на торжества и генсека ООН Антониу Гутерреша. Не все еще ответили на приглашения, впрочем, свое участие одними из первых подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Сербии Александр Вучич, лидер Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, премьер-министр Индии Нарендра Моди. К началу осени было известно о намерении, по меньшей мере, семнадцати лидеров приехать на юбилей Победы. Однако главной интригой остается вопрос участия северокорейского лидера, президентов США и Украины. Лидер КНДР Ким Чен Ына пока не ответил на приглашение, а американский лидер уже не исключил, что приедет в российскую столицу на парад Победы. Будет ли приглашен Зеленский пока неясно.