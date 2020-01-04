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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2020-01-04T10:34+0300
https://ria.ru/20200104/1563105833.html
В Госдуме россиян призвали не переедать в новогодние праздники
https://cdn23.img.ria.ru/images/154855/30/1548553088_0:107:2048:1259_1036x0_80_0_0_8df2e9cd56c08184e4a665323cf06ebe.jpg
РИА Новости

В Госдуме россиян призвали не переедать в новогодние праздники

10:34 04.01.2020
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CC BY 2.0 / Caitlin Regan / Christmas TableСервировка новогоднего стола
Сервировка новогоднего стола
CC BY 2.0 / Caitlin Regan / Christmas Table
Сервировка новогоднего стола. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Во время новогодних праздников следует воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкоголя, но особенно важно не увлекаться "разгрузочными днями" и не пить спиртные напитки на голодный желудок, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич.
"Особое внимание нужно обратить на качество алкоголя, а также ни в коем случае не стоит пить спиртное голодным: вероятность алкогольной интоксикации увеличивается в разы. Есть такой термин, как "смертельная доза" - объем спиртного, употребление которого приводит к летальному исходу. Такой концентрацией алкоголя в крови считается 5-6 промилле, то есть 400-450 миллилитров выпитого чистого алкоголя. Это 1-1,25 литра водки, выпитые разом", - сказал Менделевич.
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Кроме того, отметил депутат, помимо этого нередки случаи, когда перед новогодними праздниками люди голодают, а потом резко и быстро восполняют "потерю". Менделевич подчеркнул, что, по мнению экспертов, такие перепады не являются полезными для здоровья.
"Бытует мнение, что разгрузочные дни после застолья помогут быстро прийти в форму. Большинство врачей рекомендуют после праздников вернуться к сбалансированному, здоровому питанию, исключив из ежедневного рациона лишние, слишком калорийные и малополезные продукты, но ни в коем случае не садиться на строгую диету", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что в целом новогодние праздники часто сопровождаются застольями. По его словам, за одну ночь при изначально крепком здоровье от праздничного рациона большой беды не случится, но, как правило, длительные каникулы сопровождаются походами в гости.
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"Хотел бы напомнить, что в новогодние праздники все больше людей обращаются к врачам с обострениями хронических заболеваний и отравлениями. И здесь очень важно не злоупотреблять и едой, и, в особенности, спиртными напитками: за столом выбирать фрукты и овощи, отдавать предпочтения легким салатам, не наедаться сразу – делать перерывы, не злоупотреблять алкоголем, минимизировать потребление соленых продуктов", - сказал Менделевич.
Он отметил, что при первом чувстве насыщения рекомендуется выйти из-за стола. "По прошествии времени человек точно сможет оценить, наелся он или нет. Между приемами пищи рекомендуется заняться активными видами отдыха: кататься на коньках, на лыжах, тренироваться в спортзале, плавать в бассейне, в конце концов, сыграть в снежки – любой подвижный вид деятельности принесет организму только пользу", - посоветовал депутат.
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Новый год—2020Борис МенделевичГосдума РФРоссияОбщество
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