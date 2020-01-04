В Госдуме россиян призвали не переедать в новогодние праздники

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Во время новогодних праздников следует воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкоголя, но особенно важно не увлекаться "разгрузочными днями" и не пить спиртные напитки на голодный желудок, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Во время новогодних праздников следует воздержаться от переедания и чрезмерного употребления алкоголя, но особенно важно не увлекаться "разгрузочными днями" и не пить спиртные напитки на голодный желудок, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич

"Особое внимание нужно обратить на качество алкоголя, а также ни в коем случае не стоит пить спиртное голодным: вероятность алкогольной интоксикации увеличивается в разы. Есть такой термин, как "смертельная доза" - объем спиртного, употребление которого приводит к летальному исходу. Такой концентрацией алкоголя в крови считается 5-6 промилле, то есть 400-450 миллилитров выпитого чистого алкоголя. Это 1-1,25 литра водки, выпитые разом", - сказал Менделевич.

Кроме того, отметил депутат, помимо этого нередки случаи, когда перед новогодними праздниками люди голодают, а потом резко и быстро восполняют "потерю". Менделевич подчеркнул, что, по мнению экспертов, такие перепады не являются полезными для здоровья.

"Бытует мнение, что разгрузочные дни после застолья помогут быстро прийти в форму. Большинство врачей рекомендуют после праздников вернуться к сбалансированному, здоровому питанию, исключив из ежедневного рациона лишние, слишком калорийные и малополезные продукты, но ни в коем случае не садиться на строгую диету", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в целом новогодние праздники часто сопровождаются застольями. По его словам, за одну ночь при изначально крепком здоровье от праздничного рациона большой беды не случится, но, как правило, длительные каникулы сопровождаются походами в гости.

"Хотел бы напомнить, что в новогодние праздники все больше людей обращаются к врачам с обострениями хронических заболеваний и отравлениями. И здесь очень важно не злоупотреблять и едой, и, в особенности, спиртными напитками: за столом выбирать фрукты и овощи, отдавать предпочтения легким салатам, не наедаться сразу – делать перерывы, не злоупотреблять алкоголем, минимизировать потребление соленых продуктов", - сказал Менделевич.