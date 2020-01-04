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Южная Корея намерена отменить наказание гауптвахтой в армии
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РИА Новости

Южная Корея намерена отменить наказание гауптвахтой в армии

10:30 04.01.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonЮжнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений
Южнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейские и американские морские пехотинцы во время совместных военных зимних учений. Архивное фото
СЕУЛ, 4 янв - РИА Новости. Южная Корея собирается отменить применение гауптвахты в качестве наказания за провинности в армии, так как подобная система нарушает права человека, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство обороны страны.
По данным агентства, поправка к закону "Об управлении военным персоналом" предусматривает отмену гауптвахт и создание вместо этого дополнительных образовательных программ для поддержания дисциплины военнослужащих.
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Сейчас в Южной Корее рядовые военнослужащие, совершившие правонарушения, могут быть направлены в военные изоляторы на срок до 15 суток по решению военно-дисциплинарного комитета, возглавляемого высокопоставленным офицером, имеющим полномочия по кадровым вопросам.
Как отмечает агентство, такая система была источником споров по поводу соблюдения прав человека в армии из-за ограничения личной свободы призывников. Министерство обороны начало настаивать на отмене гауптвахт в 2018 году в рамках военной реформы и представило соответствующий законопроект в октябре 2019 года.
Министр обороны Чон Гён Ду в декабре отмечал, что "это будет знаменательное событие после 123 лет существования системы", по его словам, оно поможет улучшить соблюдение прав солдат. При том он отмечал, что ведомство работает над последующими мерами, "чтобы данное решение не ослабило дисциплину".
В случае принятия поправки любое лишение свободы военнослужащих будет возможно только в рамках официального судебного разбирательства, а признанные виновными будут помещены в военную тюрьму вместо карцера.
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