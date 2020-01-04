Крымские ученые исследуют подводные находки в сирийском Тартусе

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Экспедиция ученых - подводных археологов Экспедиция ученых - подводных археологов Севастопольского государственного университета (СевГУ) продолжится в сентябре-октябре 2020 года изучением и идентификацией зафиксированных в декабре 2019 в районе сирийского Тартуса подводных объектов, в том числе двух кораблекрушений и фрагментов оборонительных сооружений древнего города, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник, завкафедрой "Востоковедение" СевГУ Виктор Лебединский.

Международная подводно-археологическая экспедиция СевГУ и департамента древностей и музеев министерства культуры Сирии завершилась в декабре 2019 года. С помощью мобильного гидролокационного комплекса ученые обследовали морскую акваторию площадью более 20 квадратных километров в районе вероятного местонахождения порта древнего города Амрид, морских подходов к острову Арвад, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд, сообщил Лебединский. В ходе исследований на глубинах от 3 до 120 метров ученые зафиксировали более 70 подводных объектов.

"Исследования будут продолжаться в 2020 году, договор о проведении этих работ подписан с департаментом древностей и музеев Сирии на три года. Работы будут проводиться в сентябре-октябре 2020 года, в течение 30 дней. Кроме гидролокационного оборудования, мы планируем перебросить в Сирию телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА), использовать георадар. С помощью ТНПА мы сможем осмотреть те объекты, которые обнаружили в декабре с использованием гидролокаторов, также осмотрим объекты на небольших глубинах с привлечением водолазов, кроме того, сможем исследовать прибрежные участки, прилегающие к портам", - рассказал Лебединский.

В декабре 2019 года благодаря хорошей погоде все запланированные работы были выполнены, а площади, которые удалось исследовать, больше плановых в три раза, рассказал ученый. Экспедиция работала на сирийском судне с профессиональной командой. По мнению крымских ученых, некоторые открытые на дне объекты могут являться археологическими, на пока однозначно этого утверждать нельзя.

"Возможно, это геологическая структура. Идентификацией займутся либо водолазы, либо подводные телеуправляемые аппараты. Точно можно сказать, что из обнаруженных объектов два - кораблекрушения, одно из них, скорее всего, современное, второе - будем изучать. И каменные блоки - части оборонительных сооружений острова Арвад. Этот город-остров расположенный в 2,5 километров от Тартуса, упоминается еще в Библии. В древности остров был одним из центров мореплавания в регионе", - сказал Лебединский.