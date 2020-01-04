Помпео: Сулеймани планировал нападения на иракцев, ливанцев и сирийцев

ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Иранский генерал Иранский генерал Касем Сулеймани планировал на момент своего убийства нападения не только на американцев, но и иракцев, ливанцев и сирийцев, заявил госсекретарь США Майк Помпео , но не привел каких-либо доказательств.

"Когда он приземлился в Багдаде, он совершал поездку по региону. До этого он в своих поездках посетил места по всему региону, и целью поездок было исключительно выстраивание того, что они называли "большой атакой". Они намеревались уничтожить значительное число американцев", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

"Но, без сомнения, это привело бы к гибели и местных — вероятно, иракцев, ливанцев и сирийцев, людей по всему региону. Эта атака была бы определенного масштаба. Мы не можем говорить о деталях, но достаточно сказать, что американцы могут быть уверены: решение президента (США Дональда) Трампа убрать Касема Сулеймани спасло много американцев", - заявил Помпео.

Он не привел каких-либо подтверждений.

Ранее США заявили, что провели операцию по убийству Сулеймани, опасаясь скорой атаки со стороны Ирана в регионе. Операция была проведена через несколько дней после нападения демонстрантов на американское посольство в Багдаде, в котором США обвинили Иран и союзное ему шиитское ополчение в Иракке.