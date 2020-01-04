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2020-01-04T05:48+0300
https://ria.ru/20200104/1563103728.html
Помпео: Сулеймани планировал нападения на иракцев, ливанцев и сирийцев
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РИА Новости

Помпео: Сулеймани планировал нападения на иракцев, ливанцев и сирийцев

05:48 04.01.2020
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Иранский генерал Касем Сулеймани планировал на момент своего убийства нападения не только на американцев, но и иракцев, ливанцев и сирийцев, заявил госсекретарь США Майк Помпео, но не привел каких-либо доказательств.

"Когда он приземлился в Багдаде, он совершал поездку по региону. До этого он в своих поездках посетил места по всему региону, и целью поездок было исключительно выстраивание того, что они называли "большой атакой". Они намеревались уничтожить значительное число американцев", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.

"Но, без сомнения, это привело бы к гибели и местных — вероятно, иракцев, ливанцев и сирийцев, людей по всему региону. Эта атака была бы определенного масштаба. Мы не можем говорить о деталях, но достаточно сказать, что американцы могут быть уверены: решение президента (США Дональда) Трампа убрать Касема Сулеймани спасло много американцев", - заявил Помпео.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
04:15
Постпред Ирана в ООН приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны
Он не привел каких-либо подтверждений.
Ранее США заявили, что провели операцию по убийству Сулеймани, опасаясь скорой атаки со стороны Ирана в регионе. Операция была проведена через несколько дней после нападения демонстрантов на американское посольство в Багдаде, в котором США обвинили Иран и союзное ему шиитское ополчение в Иракке.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Сулеймани командовал подразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции — военизированных иранских формирований, которые США причисляют к террористическим организациям. Среди погибших в ходе американских ударов был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
02:37
Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
1300642
Обсудить 5
Гибель иранского генерала Касема СулейманиМайк ПомпеоКасем СулейманиИракИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Получается что США террориста убили.
4 января, 06:06
Сергей Кукин
100009
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