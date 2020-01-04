В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках

ВЛАДИВОСТОК, 4 янв - РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку из-за конфликта в Уссурийске между стоматологом и родителями малолетнего ребенка, которому отказали в помощи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.
Ранее СМИ сообщили, что женщина с ребенком обратилась в клинику за срочной помощью, ее направили в кабинет к врачу, но специалист отказал в приеме. Когда женщина потребовала письменный отказ, стоматолог проигнорировал ее просьбу, после чего посетительница достала мобильный телефон и начала снимать происходящее. Телеканал "Россия 24" опубликовал видео с инцидентом, на котором видно, что врач попытался отнять гаджет, схватил женщину за руку. Сообщается, что она получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.
"Третьего января 2020 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что в одном из медицинских учреждений города Уссурийска Приморского края не оказали стоматологические услуги малолетнему ребёнку, в результате чего между родителями ребёнка и врачом произошёл конфликт. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследованная проверка", - сообщила РИА Новости Аврора Римская.
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