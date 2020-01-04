В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках

Ранее СМИ сообщили, что женщина с ребенком обратилась в клинику за срочной помощью, ее направили в кабинет к врачу, но специалист отказал в приеме. Когда женщина потребовала письменный отказ, стоматолог проигнорировал ее просьбу, после чего посетительница достала мобильный телефон и начала снимать происходящее. Телеканал "Россия 24" опубликовал видео с инцидентом, на котором видно, что врач попытался отнять гаджет, схватил женщину за руку. Сообщается, что она получила сотрясение мозга и перелом двух пальцев.