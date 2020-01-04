Кудрявцева рассказала о самочувствии после срочной операции на груди

"Прихожу в себя понемногу", - написала Кудрявцева, отвечая на комментарии пользователей о своем здоровье.

Телеведущая сообщила о срочной операции по удалению имплантов в конце декабря. По словам Кудрявцевой, на медицинском обследовании врачи выявили, что один из поставленных ей имплантов порвался и протекает, после чего приняли решение о хирургическом вмешательстве.