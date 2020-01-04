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Кудрявцева рассказала о самочувствии после срочной операции на груди
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РИА Новости

Кудрявцева рассказала о самочувствии после срочной операции на груди

04:04 04.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Телеведущая Лера Кудрявцева. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала в своем Instagram о состоянии здоровья после проведения срочной операции по удалению импланта груди.
Телеведущая опубликовала совместную фотографию со своей дочерью и фигуристом Евгением Плющенко.
"Прихожу в себя понемногу", - написала Кудрявцева, отвечая на комментарии пользователей о своем здоровье.
Телеведущая сообщила о срочной операции по удалению имплантов в конце декабря. По словам Кудрявцевой, на медицинском обследовании врачи выявили, что один из поставленных ей имплантов порвался и протекает, после чего приняли решение о хирургическом вмешательстве.
Лидия Федосеева-Шукшина
19 декабря 2019, 17:59Культура
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01436928
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Лера КудрявцеваШоу-бизнесРоссия
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