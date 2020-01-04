Продолжение "Секса в большом городе" выйдет на русском в 2020 году

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Продолжение романа "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл, "Одиночество в сети – 2" польского писателя Януша Леона Вишневского, новая книга Стивена Кинга "Институт" и другие произведения появятся на полках Продолжение романа "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл, "Одиночество в сети – 2" польского писателя Януша Леона Вишневского, новая книга Стивена Кинга "Институт" и другие произведения появятся на полках российских книжных магазинов в 2020 году, сообщили РИА Новости в издательской группе "Эксмо-АСТ".

Книга "Секс в большом городе" представляет сборник статей журналистки Кэндес Бушнел. Впервые ее опубликовали в 1997 году. Год спустя состоялась премьера одноименного сериала, который приобрел популярность по всему миру. Продолжение книги появилось на английском языке летом 2019 года, а в 2020 году книгу "Есть ли еще секс в большом городе?" выпустят на русском.

Продолжение романа Януша Леона Вишневского "Одиночество в сети", который вышел в 2001 году и завоевал популярность по всему миру, также выйдет в новом году. Первая книга рассказывала о случайном знакомстве героев в интернете, которое переросло в глубокое чувство. По словам писателя, новое произведение получилось более позитивным, а его финал - менее трагичным.

Новая книга американского писателя Стивена Кинга "Институт", главного героя которого похищают и запирают в учреждении для детей со сверхспособностями, появится в российских книжных магазинах в 2020 году. Также к выходу готовится продолжение "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд - роман "Заветы", принесший писательнице британскую Букеровскую премию, и книга Нобелевского лауреата Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов". Поклонников загадочной итальянской писательницы, скрывающейся под псевдонимом Элена Ферранте, ожидает выход романа "Пропавшая дочь". Как уточнили в издательстве, книга была опубликована до знаменитого "Неаполитанского квартета".