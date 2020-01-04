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Культура
2020-01-04T03:18+0300
https://ria.ru/20200104/1563103289.html
Продолжение "Секса в большом городе" выйдет на русском в 2020 году
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РИА Новости

Продолжение "Секса в большом городе" выйдет на русском в 2020 году

03:18 04.01.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаКнижный магазин
Книжный магазин
© РИА Новости / Елена Шестернина
Книжный магазин. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Продолжение романа "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл, "Одиночество в сети – 2" польского писателя Януша Леона Вишневского, новая книга Стивена Кинга "Институт" и другие произведения появятся на полках российских книжных магазинов в 2020 году, сообщили РИА Новости в издательской группе "Эксмо-АСТ".
Книга "Секс в большом городе" представляет сборник статей журналистки Кэндес Бушнел. Впервые ее опубликовали в 1997 году. Год спустя состоялась премьера одноименного сериала, который приобрел популярность по всему миру. Продолжение книги появилось на английском языке летом 2019 года, а в 2020 году книгу "Есть ли еще секс в большом городе?" выпустят на русском.
Продолжение романа Януша Леона Вишневского "Одиночество в сети", который вышел в 2001 году и завоевал популярность по всему миру, также выйдет в новом году. Первая книга рассказывала о случайном знакомстве героев в интернете, которое переросло в глубокое чувство. По словам писателя, новое произведение получилось более позитивным, а его финал - менее трагичным.
Кадр из сериала Секс в большом городе
23 октября 2019, 16:21Культура
В Нью-Йорке закрыли пекарню, в которой снимали "Секс в большом городе"
Новая книга американского писателя Стивена Кинга "Институт", главного героя которого похищают и запирают в учреждении для детей со сверхспособностями, появится в российских книжных магазинах в 2020 году. Также к выходу готовится продолжение "Рассказа служанки" Маргарет Этвуд - роман "Заветы", принесший писательнице британскую Букеровскую премию, и книга Нобелевского лауреата Ольги Токарчук "Веди свой плуг по костям мертвецов". Поклонников загадочной итальянской писательницы, скрывающейся под псевдонимом Элена Ферранте, ожидает выход романа "Пропавшая дочь". Как уточнили в издательстве, книга была опубликована до знаменитого "Неаполитанского квартета".
Издательство Corpus в 2020 году готовит к выходу книгу о творчестве Пулитцеровского лауреата Арта Шпигельмана, создателя комикса об ужасах Второй мировой войны "Маус", "Дьявольский союз" Рождера Мурхауса о причинах и последствиях пакта Молотова-Риббентропа и подробную биографию Пола Маккартни, написанную английским журналистом Норманом Филипом. В "Редакции Елены Шубиной" опубликуют автобиографии режиссера Кирилла Серебренникова и художника Михаила Шемякина.
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