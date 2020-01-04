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2020-01-04T02:15+0300
https://ria.ru/20200104/1563102925.html
Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
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РИА Новости

Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"

02:15 04.01.2020
29842
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что тот превращается в "одного из самых влиятельных людей в мире". Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.
"Среди достижений минувшего года считаю первый профайл (личная страница. – прим. ред.) украинского президента в (журнале. - прим. ред.) The New Yorker и первую обложку (газеты. - прим. ред.) Time с украинским президентом", - написала Мендель, подводя итоги своей деятельности на посту за семь месяцев.
По ее словам, это личная заслуга Зеленского.
"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.
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Обсудить 19
Юлия МендельВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бесспорно, это пока лучший анекдот начавшегося года.
4 января, 02:55
АКАНДРЕЙ КОННИН
7880002
Он даже в своей стране не имеет достаточного влияния, что уж говорить о влиянии в мире. Как и когда нищая страна могла иметь влияние в мире ? Как марионетка может влиять на США,Францию , Германию и другие страны ? Страна вечно просящая поддержки не может быть влиятельной.
4 января, 03:03
Роберт Руэда
6410002
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