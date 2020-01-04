Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что тот превращается в "одного из самых влиятельных людей в мире". Соответствующий пост она разместила в своем Facebook.
"Среди достижений минувшего года считаю первый профайл (личная страница. – прим. ред.) украинского президента в (журнале. - прим. ред.) The New Yorker и первую обложку (газеты. - прим. ред.) Time с украинским президентом", - написала Мендель, подводя итоги своей деятельности на посту за семь месяцев.
По ее словам, это личная заслуга Зеленского.
"Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей в 2020 году", - заключила пресс-секретарь.