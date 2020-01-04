"Ройте себе могилы": зачем люди заживо закапываются в землю

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Вырыть себе могилу, лечь в нее и наблюдать, как тебя "хоронят", — все это возможно на специальных тренингах. Причем "самопогребение" привлекает не только любителей острых ощущений. Некоторые убеждены: таким образом, оставшись наедине с собой, удастся вернуть вкус к жизни. РИА Новости попыталось понять, зачем и для чего люди имитируют собственную смерть.

"Древнейшая практика"

Тренинги, где эзотерики и коучи предлагают полежать закопанным под землей часок-другой, называют по-разному. Организаторы уверяют: эту процедуру с давних времен практиковали народы Тибета, Алтая и Сибири. Реклама подобного жесткого испытания сопровождается обещанием избавить человека от любых страхов и фобий. Кроме того, сулят научить проще относиться к собственной смерти, отчего и "жить станет веселее". Но предупреждают: такой опыт подойдет далеко не каждому, ожидания могут не совпасть с реальностью. Стоимость "услуги" — от двух до шести тысяч рублей.

Разочаровываются в "самопогребении" не только те, кому хотелось привнести новые краски в жизнь, но и заядлые любители экстрима. Александр Токарев из Нижнего Новгорода вспоминает собственный опыт без особого энтузиазма. "Это было в 2014-м. Со мной — четверо моих друзей. Мы решили закопаться самостоятельно", — рассказывает он РИА Новости. На вопрос зачем — говорит, что любит подвергать себя разного рода испытаниям, да и "просто хотел выйти из зоны комфорта".

До той вылазки с друзьями Александр регулярно заглядывал в блоги тех, кто уже "закапывался". "Начитался всякой эзотерики: считается, будто после того, как почувствуешь себя мертвым, сразу "перезагрузишься", обновишься, жизнь изменится. Конечно, все это меня не интересовало. Важно было другое. У меня есть страх глубины, поэтому стало интересно, покажется ли "самопогребение" страшным, выдержу ли?"

Собеседник описывает: "Я вырыл яму глубиной 60 сантиметров, надел противогаз с трубкой и лег прямо в одежде. Закапывали друзья. К слову, получилось только с третьего раза. Дважды инстинктивно выпрыгивал. Затем все-таки удержался. Дышать становилось все тяжелее из-за толщи сверху. Невозможно пошевелиться. Воздух очень плохо циркулировал — то, что я выдыхал, по сути, вдыхал обратно. Ужасно страшно. Пролежал минут двадцать, но было ощущние, что гораздо больше. За это время у меня случились две панические атаки". Попросил друзей откопать, когда "показалось, что сердце как-то не так бьется".

Обещанного шаманами и эзотериками обновления Александр, по его словам, так и не почувствовал: "Когда меня откопали, цвета, конечно, воспринимались ярче. Не более того. Весь этот спектр эмоций я мог бы испытать во время прыжка на резинке с какой-нибудь вышки".

Нижегородец предупреждает: чтобы пойти на такую процедуру, нужно быть подготовленным, "уметь медитировать". В противном случае это лишь "насилие над психикой".

"Я не новичок"

А вот Александр Сельков из Санкт-Петербурга, наоборот, доволен "самопогребением".

© Фото : предоставлено Светланой Пилатовой Александр Сельков © Фото : предоставлено Светланой Пилатовой Александр Сельков

"Меня интересует все новое. А это еще один способ увидеть самого себя, — признается Сельков агентству. — Я регулярно участвую в эзотерических фестивалях, испробовал на себе различные практики. И к экстремальной нагрузке привык: по горам хожу, прошел школу спецназа. В общем, не новичок в этом деле".

Закопался этим летом в пятидесяти метрах от береговой линии Ладожского озера. "Перед тем как рыть себе могилу, сделал дыхательную гимнастику. Когда уже лег в яму, закрыл лицо тряпочкой. Дышал через трубку. Глубина — полметра".

Первые три минуты оказались самыми критичными. "Я плохо закрепил тряпку — во рту оказался песок. Не мог пошевелить и пальцем — очень непривычно. Дышать было крайне тяжело. Но затем мне удалось справиться с панической атакой — просто понял, что надо "умереть". Успокоился и следующие полчаса провел в медитативном состоянии. Вышло наружу маленькое "я", которое мы постоянно глушим в потоке информации, в городской среде. Всего пролежал час десять минут. Мог бы и больше, но вот те, кто сверху дежурили, дали понять, что пора выкапываться".

Когда его вытащили, Александр "почувствовал прилив сил и безграничную благодарность миру за жизнь". Впрочем, он уточнил: не всем под силу такая процедура. "С нами в группе еще была девушка. Совсем "зеленая". Потом ее два дня трясло, я отхаживал, мне было ее жалко".

"Бровью не пошевелить"

Организаторы подобных развлечений не отвечают за эффект. Ведущая тренинга по "самозахоронению" Светлана Пилатова объясняет: не стоит ставить определенную цель — "нужно просто быть открытым новому опыту".

"Когда человек прыгает с парашютом, он же не пытается решить какие-то внутренние проблемы. Так и с тем, кто хочет "закопаться": можно разочароваться, потому как не будет ожидаемого эффекта. Под землей человек испытывает сильные физические ощущения — от этого нельзя отстраниться. Даже бровью не пошевелить", — говорит Пилатова.

Светлана добавляет: большая часть участников тренинга — любители острых ощущений. Есть и те, кто чем-то обеспокоен. "Одна девушка после закапывания испытала невероятную радость. Вернулась снова через две недели на тренинг, но тех эмоций, что были в первый раз, не получила. В одну в воду дважды не войти".

© Фото : предоставлено Светланой Пилатовой Могила © Фото : предоставлено Светланой Пилатовой Могила

Пилатова отмечает, что человека всегда закапывает кто-то из его близких: "Дежурство на "могиле" товарища производит на некоторых даже большее впечатление, чем собственное "погребение".

Светлана признается, что есть компании, практикующие погребение "под доской" — то есть в гробу. Однако, по ее мнению, эффект "не тот": "У нас телесно ориентированная практика. А в гробу можно лежать часами. Конечно, у некоторых и от такого возникает паника".

Клин клином

Врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович объяснил РИА Новости, для чего люди закапывают себя заживо.

"Посещение подобных тренингов — скорее экстремальная игра. Очень сомневаюсь, что у данной процедуры есть терапевтический эффект. Если же у человека какие-то внутренние проблемы, велика вероятность, что он только усугубит положение. Это далеко не развлечение, а огромная нагрузка, особенно для тех, у кого есть фобические и невротические переживания. Можно получить проблемы любого уровня. Я даже знаю случаи, когда люди попадали в психиатрическую клинику после таких опытов", — предупреждает Федорович.

И продолжает: "Такой подход — выбивать клин клином — неоднозначен и опасен. Кроме того, вопросы смерти и ее принятия очень серьезны. Даже среди психологов и психотерапевтов с этими темами не все могут работать — только специально обученные люди".