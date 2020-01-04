Бородавкой нет, а курицей — можно. Манеры правительства Ее Величества

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. "Я вижу только одну хлорированную курицу, и она на этой скамье!" — надрывался Борис Джонсон, тыча пальцем в лидера лейбористов Джереми Корбина. Премьер-министр хоть и был невежлив, никаких правил не нарушил. О буйном нраве завсегдатаев британского парламента и его многовековых обычаях — в материале РИА Новости.

Пройдоха, невежа, стервец

Эксцентричные выпады в адрес оппонентов не всегда сходили Джонсону с рук. В 2018-м он обратился к теневому министру иностранных дел Эмили Торнберри, назвав ее по фамилии мужа — "леди Нуджи". Пришлось вмешаться спикеру палаты общин. "Мы тут не фамильярничаем, — строго отчитал он Джонсона. — У министра есть имя, и это не "леди что-то там". Это неприемлемо, и, прямо говоря, это проявление сексизма". Обращение пришлось отозвать.

Оскорбления и обидные прозвища в стенах парламента звучат постоянно. Но далеко не каждое наказывается.

"Жалкое ничтожество" — так в 2010-м депутат Майкл Мур охарактеризовал министра образования Майкла Гоува за ошибку в распределении средств на проекты местных школ. Микрофон ему тут же выключили, однако спикер услышал оскорбление и попросил Мура взять свои слова обратно. Тот подчинился.

А вот его коллега, представитель лейбористов из города Болсовер Деннис Скиннер, решил не отступать. В 2016-м он дважды назвал бывшего премьера Дэвида Кэмерона "пройдохой Дэйвом", за что был отстранен от заседаний на день. Скиннера, известного в палате представителей как "зверь из Болсовера", регулярно выдворяют из зала за неподобающее поведение. Один из депутатов жаловался, что Скиннер уподобил его "куску дерьма".

Однако за "хлорированную курицу" дисциплинарное взыскание не полагается. Дело в том, что есть официальный список запрещенных слов — непарламентских выражений. Среди них "ублюдок", "паршивец", "ничтожество", "идиот", "предатель", "выскочка", "стукач". Некоторые явно устарели: "стервец", "пройдоха", "беспризорник", "хулиган", "бородавка".

© AFP 2019 / Jessica Taylor Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании Палаты общин в Лондоне © AFP 2019 / Jessica Taylor Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на заседании Палаты общин в Лондоне

Более того, нельзя предполагать во всеуслышание, что депутат лжет, получает выгоду от лоббирования чьих-то интересов или лицемерит. А также уличать коллег в том, что они явились на заседание подшофе. Нарушителя ждут санкции.

Это, правда, мало кого смущает, и парламентарии не упускают случая подколоть коллег или намекнуть на их нечистоплотность.

Джереми Корбину доставалось не раз. Однажды он рассказывал залу, как встречался в Брюсселе с членами Европейской социалистической партии. "Один из них обратился ко мне…" — начал лидер лейбористов. "Ты кто вообще такой?" — продолжили за него фразу из зала под всеобщий хохот.

Бывший премьер Дэвид Кэмерон и сам, бывало, шутил "на грани". В ходе обсуждения фискальной политики Британии в 2012-м он назвал канцлера казначейства Эда Боллза "мямлящим идиотом".

"К порядку! К порядку!"

Только один человек в британском парламенте может заставить присутствующих замолчать. Требованием "К порядку!" спикер обрывает любые перебранки в зале. Однако у каждого председателя свои манеры.

Майкл Мартин, возглавлявший законодательное собрание с 2000 по 2009 год, мягко вытягивал вперед руку с раскрытой ладонью и говорил тихо. Джон Беркоу, который в 2019-м объявил об отставке, перекрикивал разбушевавшихся подопечных. Он и сам был не прочь отпустить едкий комментарий. А когда копья критики летели в его сторону, находил остроумный ответ.

На одном из заседаний кто-то указал, что на машине Беркоу красуется наклейка с лозунгом против Brexit. Спикер не имеет права выражать свои политические взгляды, он должен оставаться беспристрастным. Пришлось объясняться.

"Вы, при всем моем уважении, допустили, возможно, непредумышленно, но все же небольшую фактологическую ошибку. Дело в том, почтенный джентльмен, что стикер этот наклеен не на мою машину, а на автомобиль моей жены", — в зале послышались смешки. "Я уверен, почтенный джентльмен ни на минуту не допустит, что жена каким-то образом может считаться собственностью или имуществом мужа. У нее есть собственные взгляды. Конец дискуссии", — зал разразился овациями.

© AFP 2019 / Jessica Taylor Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу на заседании парламента в Лондоне, Великобритания © AFP 2019 / Jessica Taylor Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу на заседании парламента в Лондоне, Великобритания

В палате общин есть любопытная традиция: после избрания председатель не может просто торжественно проследовать к своему креслу, его обязательно должны притащить туда.

Этот обычай, предположительно, восходит к тем временам, когда именно спикер докладывал королю о чаяниях, предложениях или недовольстве парламента. Разумеется, монарху нравилось далеко не все, поэтому представителя гражданского общества, случалось, казнили. Желающих занять кресло спикера было немного, поэтому к нему тащили насильно.

Спасибо, что не парик

На заседания советов палаты общин обычно многие не приходят. Там обсуждают повестку дня, и это довольно скучно. Однако в 2013-м одно из собраний началось весело. Пока председатель представлял депутата от партии зеленых Каролин Лукас, та… начала раздеваться.

"Для меня большая честь работать с вами", — говорила она, стягивая с себя пиджак. Под ним оказалась футболка с лозунгом "Нет странице номер три". Это был протест против третьей полосы британских таблоидов, где публикуют фото обнаженных по пояс девушек. В зале раздался неодобрительный гул, депутата тут же осудили за неподобающий дресс-коду вид.

На самом деле нарушить парламентский дресс-код довольно сложно. Основное правило — деловой стиль, костюмы, юбки. Однако многие надевают яркие галстуки, бабочки, цветные пиджаки.

Спикер Беркоу, например, любил яркие рубашки. Он был одним из тех, кто реформировал униформу председателя палаты. Его предшественники носили белоснежные манжеты и воротнички. Еще Бернард Уэтэрилл, глава парламента с 1983 по 1992 год, заседал в черной церемониальной мантии, алонжевом парике, высоких гольфах, трико, а также рубашке с манжетами и воротником-стойкой.

В последние годы поступают предложения по смягчению дресс-кода. Например, разрешить шорты в жаркую погоду. Однако парламентариям пока приходится довольствоваться тем, что их хотя бы не заставляют ходить с пышной накладной шевелюрой. Для секретарей спикера парики до сих пор обязательны.

В кольчуге не входить

Иногда правила нарушают ради благой цели. В 2016-м Питер Боун выступил с напоминанием о предстоящем дне местной благотворительности. "В моем округе это день сумасшедших шапок, а волонтеры уже собрали более двух миллионов фунтов в помощь больным раком груди", — сказал он, натягивая на голову ушанку с помпончиками в разноцветную полоску.

Спросив, как министры собираются поддерживать благотворительность, Боун все же снял дурацкий колпак. Джон Беркоу поблагодарил его за сознательность — в палате общин головные уборы запрещены.

Кроме того, до сих пор в обеих палатах действует запрет на рыцарские доспехи, кольчугу, мечи и прочую амуницию. Его ввел король Эдвард II в 1313 году. О тех временах напоминает и расстояние между противоположными скамьями в палате общин — в два меча, чтобы повздорившие ненароком не зарубили друг друга. Единственный, кому разрешается иметь при себе меч, — парламентский пристав.

Без перекуров

В парламент нельзя приводить собак. Правда, это не касается псов-поводырей. Запрещается читать газеты и журналы, фотографировать происходящее. Для съемки заседаний в верхней части зала есть специальная галерея для журналистов.

С 1963-го в палате общин не курят. Зато депутатов до сих пор снабжают нюхательным табаком. С XVIII века снафф хранится у швейцара, который стоит у входа в палату.

Некоторые обычаи сохранились и в регламенте. Каждое заседание начинается с молитвы: парламентарии встают лицом к стене, находящейся за ними. Раньше в палату приходили с мечами, и преклонить колени было весьма затруднительно.

Оканчивается рабочий день криком швейцаров: "Кто домой?" В былые времена таким образом парламентариев приглашали объединяться в группы, чтобы дойти по тогда еще неосвещенному полю от Вестминстера до Сити или же вместе нанять лодку на другой берез Темзы.