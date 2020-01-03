Макрон и Эрдоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 3 янв - РИА Новости. Президенты Франции и Турции Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон Тайип Эрдоган днём в пятницу провели телефонный переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Елисейский дворец.

"Президент (Французской) Республики сегодня днем поговорил по телефону со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Два лидера выразили общую обеспокоенность в связи с возросшей напряжённостью на Ближнем Востоке следом за последними событиями в Ираке, а также (отметили) необходимость избегать опасной эскалации", - написано в коммюнике.

Там отмечается, что Макрон "напомнил о приоритете борьбы с ИГ* и полной приверженности Франции действиям международной коалиции".

"Что касается Сирии, президент республики подчеркнул свою обеспокоенность ситуацией безопасностью и гуманитарной ситуацией в Идлибе", - говорится в сообщении.

Елисейский дворец также отмечает важность сохранения ООН доступа к нуждающемуся местному населению для оказания трансграничной помощи.

Говоря про Ливию, Макрон настаивал на том, что "у кризиса не будет военного решения, и на необходимости избежать любой эскалации, связанной с иностранным военным вмешательством". Он "подчеркнул необходимость способствовать укреплению международного консенсуса во время конференции в Берлине, чтобы выйти из кризиса, вернувшись к политическому процессу под эгидой ООН".

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

Также США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.