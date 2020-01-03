Генсек ООН обсудил с постпредом США ситуацию с убийством Сулеймани

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018

"У него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США", - сказал Хак, отвечая на вопрос, говорил ли генсек с мировыми лидерами о гибели Сулеймани.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.