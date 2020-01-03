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Генсек ООН обсудил с постпредом США ситуацию с убийством Сулеймани
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РИА Новости

Генсек ООН обсудил с постпредом США ситуацию с убийством Сулеймани

20:52 03.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 3 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с постпредом США Келли Крафт ситуацию с убийством иранского генерала Касема Сулеймани, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"У него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США", - сказал Хак, отвечая на вопрос, говорил ли генсек с мировыми лидерами о гибели Сулеймани.
В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
США внесли КСИР в список иностранных организаций, которые они считают террористическими. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством-спонсором терроризма".
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Вчера, 19:55
Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани в Ираке
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКелли КрафтМайк ПомпеоАнтониу ГутеррешФархан ХакМинистерство обороны СШАООНВ мире
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