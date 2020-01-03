Киев выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке

"В Украине обеспокоены продолжающейся эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после атак на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Ираке, а также ответных действий Соединенных Штатов в Багдаде. Украина выходит из настоятельной необходимости предотвратить дальнейшую эскалацию и любые акты мести, которые могут стать угрозой для стабильности региона и глобальной безопасности", - говорится в заявлении МИДа в пятницу.