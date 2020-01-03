Помпео заявил о готовности США защищать американцев от Ирана

"Госсекретарь вновь подтвердил общие интересы с нашими европейскими союзниками в противодействии дестабилизирующей деятельности иранского режима в регионе и подчеркнул решимость администрации Трампа защищать американские интересы, персонал, объекты и партнеров", - говорится в сообщении.

Ранее Помпео провел аналогичные беседы с главами внешнеполитических ведомств Великобритании и Германии, в ходе которых заверил их в приверженности США деэскалации ситуации. В сообщении о беседе с французским министром таких слов уже нет.

В Минобороны РФ ранее заявили, что недальновидное убийство Соединенными Штатами Сулеймани ведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке и негативным последствиям для международной безопасности.

В четверг Пентагон подтвердил, что США провели операцию против командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.