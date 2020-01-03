В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отказ президента Польши Анджея Дуды принять участие в World Holocaust Forum ставит Варшаву в один ряд с нацистами, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
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Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января — в день освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мероприятия пройдут, в частности, в Польше и Израиле.
Если польский президент не приедет в Израиль, то это будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев. Польша официально встает в один ряд с нацистами и теми, кто причастен к массовым уничтожениям евреев. Очень недальновидно.
По мнению сенатора, это недальновидное решение, тем более со ссылками на участие Путина в этом мероприятии.
"Путин там будет как представитель страны, которая спасла еврейский народ от уничтожения. А демарш Польши будет означать, что в этом вопросе она в другом окопе", — сказал он.
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