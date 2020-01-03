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В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

18:12 03.01.2020 (обновлено: 23:45 03.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Отказ президента Польши Анджея Дуды принять участие в World Holocaust Forum ставит Варшаву в один ряд с нацистами, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
«Свинья антисемитская»: Путин о поддержавшем Гитлера посла Польши
24 декабря 2019, 15:55
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января — в день освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Мероприятия пройдут, в частности, в Польше и Израиле.

Если польский президент не приедет в Израиль, то это будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев. Польша официально встает в один ряд с нацистами и теми, кто причастен к массовым уничтожениям евреев. Очень недальновидно.

Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
Олег Морозов
член комитета Совета Федерации по международным делам
По мнению сенатора, это недальновидное решение, тем более со ссылками на участие Путина в этом мероприятии.
"Путин там будет как представитель страны, которая спасла еврейский народ от уничтожения. А демарш Польши будет означать, что в этом вопросе она в другом окопе", — сказал он.
Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 24 декабря 2019
24 декабря 2019, 15:19
Путин: некоторые страны Европы были в сговоре с фашистской Германией
4481831410
Обсудить 18
Анджей ДудаОлег МорозовСовет Федерации РФВладимир ПутинРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Лучше бы заявили что Россия приветствует отсутствие польского президента, обсуждать с ним все равно нечего, а рядом находиться неприятно.
3 января, 18:37
МСМаксим Солдусов
5940002
Войско Польске Берлин брало а Российске помогало.
3 января, 19:53
Влад Темин
4701248
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