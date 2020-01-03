В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Если польский президент не приедет в Израиль, то это будет лишним подтверждением того, что современная Польша не хочет признавать преступления нацизма против человечества и против евреев. Польша официально встает в один ряд с нацистами и теми, кто причастен к массовым уничтожениям евреев. Очень недальновидно.