СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову

Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности".

"Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на три года", - говорится в сообщении.

Добронравов играл главную роль в сериале "Сваты", который делала студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.