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СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову
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РИА Новости

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову

17:38 03.01.2020 (обновлено: 20:20 03.01.2020)
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© Квартал-95 (2008-...)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал-95 (2008-...)
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Ранее Служба безопасности Украины запретила Добронравову въезд в страну на три года из-за визита в Крым. Однако суд в Киеве отменил этот запрет и признал незаконным решение Минкульта о внесении Добронравова в "черный список". В июне Добронравова исключили из списка лиц, "угрожающих национальной безопасности".
"Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на три года", - говорится в сообщении.
Добронравов играл главную роль в сериале "Сваты", который делала студия президента Украины Владимира Зеленского. В 2017 году Госкино Украины запретило к показу все сезоны этого сериала, в марте 2019 года суд в Киеве отменил это решение.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе артистов, попавших в список, Олег Газманов, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.
Кадр из клипа группы воровайки Мотыльки
19 декабря 2019, 18:30
Участникам российской группы "Воровайки" запретили въезд на Украину
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Ситуация на УкраинеМинистерство культуры УкраиныФедор ДобронравовСлужба безопасности УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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