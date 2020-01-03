Оператор ГТС Украины заявил о выполнении всех заявок "Газпрома"

КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" в полном объёме выполняет заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.

"Начиная с 07.00 (08.00 мск) 1 января, мы выполняем все заявки "Газпрома" в полном объеме - транспортируем газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки", - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании отметили, что "в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме". "Предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", - сообщили в компании.