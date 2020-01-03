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Оператор ГТС Украины заявил о выполнении всех заявок "Газпрома"
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РИА Новости

Оператор ГТС Украины заявил о выполнении всех заявок "Газпрома"

17:19 03.01.2020
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция на Украине
Газораспределительная станция на Украине
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 янв – РИА Новости. "Оператор ГТС Украины" в полном объёме выполняет заявки "Газпрома" по транспортировке газа в страны ЕС и Молдавию в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки, сообщила в пятницу пресс-служба компании.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. Глава оператора Сергей Макогон 1 января сообщил, что первая ночь работы "Оператора ГТС" прошла в штатном режиме, были отработаны все номинации по выполнению договора по транзиту.
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"Начиная с 07.00 (08.00 мск) 1 января, мы выполняем все заявки "Газпрома" в полном объеме - транспортируем газ из РФ в страны ЕС и Молдову в режиме 35-45 миллионов кубометров в сутки", - говорится в сообщении пресс-службы.
В компании отметили, что "в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме". "Предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", - сообщили в компании.
Также в пресс-службе сообщили, что "компании полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема в 65 миллиардов кубометров".
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