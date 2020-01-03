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Пранкеры разыграли американскую конгрессвумен от имени Греты Тунберг
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РИА Новости

Пранкеры разыграли американскую конгрессвумен от имени Греты Тунберг

16:56 03.01.2020 (обновлено: 22:54 03.01.2020)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли конгрессвумен от Демократической партии Максин Уотерс. Запись разговора опубликована на их ютьюб-канале.
Пранкеры позвонили Уотерс от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Они рассказали ей, что сейчас находятся в Северной Каролине на забастовке "в поддержку экологии острова Чунга-Чанга". Собеседники предложили члену американского конгресса произнести речь для "митингующих", переключив ее на громкую связь.
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"Я очень рада, что Грета с вами в Северной Каролине, где вы сосредоточены на защите очень важного острова Чунга-Чанга. <…> Самое главное сейчас — <…> убедиться, что остров защищен, что вы даете ей всю поддержку, которую вы можете дать", — обратилась Уотерс к "экоактивистам". При этом она даже не стала спрашивать, где находится "Чунга-Чанга".
Кроме того, "Сванте" решил поделиться с конгрессвумен "конфиденциальной" информацией о встрече Греты и президента США Дональда Трампа на саммите ООН по мерам безопасности в области изменения климата. Пранкеры заявили, что экоактивистка "не может спать и есть", когда видит американского лидера по телевизору.
"Я крикнула ему, чтобы он снова подписал Парижское соглашение по климату. Он подошел ко мне, наклонился и тихо сказал: "Послушай меня внимательно, маленькая девочка, ты никогда не добьешься своей цели, как и те дураки из конгресса, что пытаются обвинить меня", — рассказала "Грета".
От лица девочки Вован и Лексус также сообщили Уотерс, что они располагают "компроматом" на Трампа. Глава Белого дома якобы признался "Грете" в своем намерении надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против его оппонента на выборах Джо Байдена. Пранкеры заявили, что им удалось записать на диктофон слова американского лидера о том, что его конкурент "пойдет под суд вместе с шайкой экологов и демократов", для которых он приготовил "отдельные клетки". После этого разговора "Грета" якобы рыдала и не могла успокоиться.
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В ответ на это конгрессвумен предложила использовать эти "доказательства" против Трампа.
"Мы собираемся испробовать все, что у нас есть, чтобы объявить ему импичмент. И если публика узнает, что он так разговаривал с Гретой, это тоже пойдет против него", — заявила Уотерс.
Она предложила "семейству" встретиться в Вашингтоне. "Сванте" также заявил, что "Грета" могла бы выступить в конгрессе с речью против Трампа.
Максин Уотерс не первый раз становится жертвой розыгрышей со стороны российских пранкеров. Так, в 2017 году Вован и Лексус позвонили ей от имени тогдашнего украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудить антироссийские санкции. Пранкеры заявили Уотерс, что Россия атаковала серверы в "Лимпопо" и сделала президентом "свою марионетку — Айболита", а заодно отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы. Уотерс ничего не заподозрила и заверила, что США не допустят ослабления санкционного режима против России.
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Грета ТунбергМаксин УотерсВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Дональд ТрампКонгресс СШАВладимир ЗеленскийДжозеф БайденРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Никакой это не фейк. Это знаменитый остров в Белорусском море, про которое еще Псаки говорила. Американские политики в отношении образования - покруче британских ученых
3 января, 18:51
Илья Золотов
45160001
все это фей к,им пятиклассника не разыграть
3 января, 18:04
дмитрий яковлев
2100243
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