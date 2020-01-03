Пранкеры разыграли американскую конгрессвумен от имени Греты Тунберг

Пранкеры позвонили Уотерс от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте. Они рассказали ей, что сейчас находятся в Северной Каролине на забастовке "в поддержку экологии острова Чунга-Чанга". Собеседники предложили члену американского конгресса произнести речь для "митингующих", переключив ее на громкую связь.

"Я очень рада, что Грета с вами в Северной Каролине, где вы сосредоточены на защите очень важного острова Чунга-Чанга. <…> Самое главное сейчас — <…> убедиться, что остров защищен, что вы даете ей всю поддержку, которую вы можете дать", — обратилась Уотерс к "экоактивистам". При этом она даже не стала спрашивать, где находится "Чунга-Чанга".

Кроме того, "Сванте" решил поделиться с конгрессвумен "конфиденциальной" информацией о встрече Греты и президента США Дональда Трампа на саммите ООН по мерам безопасности в области изменения климата. Пранкеры заявили, что экоактивистка "не может спать и есть", когда видит американского лидера по телевизору.

"Я крикнула ему, чтобы он снова подписал Парижское соглашение по климату. Он подошел ко мне, наклонился и тихо сказал: "Послушай меня внимательно, маленькая девочка, ты никогда не добьешься своей цели, как и те дураки из конгресса, что пытаются обвинить меня", — рассказала "Грета".

От лица девочки Вован и Лексус также сообщили Уотерс, что они располагают "компроматом" на Трампа. Глава Белого дома якобы признался "Грете" в своем намерении надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование против его оппонента на выборах Джо Байдена. Пранкеры заявили, что им удалось записать на диктофон слова американского лидера о том, что его конкурент "пойдет под суд вместе с шайкой экологов и демократов", для которых он приготовил "отдельные клетки". После этого разговора "Грета" якобы рыдала и не могла успокоиться.

В ответ на это конгрессвумен предложила использовать эти "доказательства" против Трампа.

"Мы собираемся испробовать все, что у нас есть, чтобы объявить ему импичмент. И если публика узнает, что он так разговаривал с Гретой, это тоже пойдет против него", — заявила Уотерс.

Она предложила "семейству" встретиться в Вашингтоне. "Сванте" также заявил, что "Грета" могла бы выступить в конгрессе с речью против Трампа.