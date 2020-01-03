МИД Египта призвал остановить эскалацию ситуации в Ираке

КАИР, 3 янв — РИА Новости. Стремительное развитие событий в Стремительное развитие событий в Ираке чревато новой эскалацией, которую необходимо предотвратить, заявил официальный представитель МИД Египта

В ночь на пятницу в районе международного аэропорта Багдада в результате удара беспилотника погиб один из наиболее влиятельных иранских деятелей - командующий элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани

"МИД Египта с тревогой наблюдает за стремительным развитием событий в Ираке, которое предвещает нежелательную эскалацию. В этой связи Египет призывает к нормализации ситуации и недопущению новой эскалации", - говорится в сообщении.

По мнению Каира, для разрядки ситуации необходимо незамедлительно прекратить все виды иностранного вмешательства во внутренние дела арабских государств. Такое вмешательство способствует расколу и напряженности в арабских странах, отметили в египетском внешнеполитическом ведомстве.

Пентагон подтвердил, что операцию против иранского генерала провели США. Среди погибших в этой операции значатся также советник Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.