Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Бывший президент Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK

Бывший глава государства уверен, что страна не может объединиться, потому что интересы разных ее частей расходятся.

"Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", — сказал Кравчук.

Савченко с ним не согласилась. Она выразила мнение, что "ДНК крови" у украинцев все-таки одинаковая.

"Эта территория смешанная, у нас все равно есть очень много общего, вопрос только, на сколько процентов", — пояснила экс-депутат Рады.

Кравчук в ответ на это заявил, что ДНК проявляется в определенных условиях.

"А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК, мы и говорим, что мы отличаемся. Ну, скажем, Донбасс, ну, берем Донецк и Львов", — пояснил бывший глава государства.