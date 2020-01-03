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Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах
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РИА Новости

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

16:36 03.01.2020 (обновлено: 18:27 03.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Первый президент Украины Леонид Кравчук. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня. Об этом он заявил в беседе с Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK.
Бывший глава государства уверен, что страна не может объединиться, потому что интересы разных ее частей расходятся.
"Мы страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память", — сказал Кравчук.
Савченко с ним не согласилась. Она выразила мнение, что "ДНК крови" у украинцев все-таки одинаковая.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
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Кравчук заявил, что "украинское княжество" возникло раньше России
"Эта территория смешанная, у нас все равно есть очень много общего, вопрос только, на сколько процентов", — пояснила экс-депутат Рады.
Кравчук в ответ на это заявил, что ДНК проявляется в определенных условиях.
"А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК, мы и говорим, что мы отличаемся. Ну, скажем, Донбасс, ну, берем Донецк и Львов", — пояснил бывший глава государства.
Тогда Савченко возразила, что и в западных, и в восточных регионах многие украинцы работают шахтерами. Однако Кравчук напомнил ей, что в Раде собрались депутаты из разных областей и противоречия между ними очевидны.
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Ситуация на УкраинеНадежда СавченкоЛеонид КравчукУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А в чем проблема? Можно поступить по примеру Чехословакии - тихо мирно разойтись и всё. У них ведь тоже были "генетические" противоречия в интересах. Технологическая Чехия и аграрная Словакия все не могли решить,кто кого из них кормит. Ну, или срочно становитесь конфедерацией из трех республик. Вот эта упёртость на унитарности до добра не доведёт! Ведь унитарность предполагает ПОДАВЛЕНИЕ одной части другой.
3 января, 16:40
Von Stirliz
12801101
Вот чудики. Поляки не смогли сменить своё днк даже приняв католичество. А уж вам-то куда...
3 января, 16:39
CCicicipi
37210100
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