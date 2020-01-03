В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Австрии

Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в Санкт-Петербурге будет открыто Генеральное консульство Австрийской Республики , соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, об открытии в городе Санкт-Петербурге Генерального консульства Австрийской Республики с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и города Санкт-Петербурга", - говорится в документе.

В справке к документу отмечается, что австрийская сторона обратилась с просьбой дать согласие на открытие первого на территории РФ генконсульства Австрии в Санкт-Петербурге с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и Санкт-Петербурга.