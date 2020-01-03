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Туризм
2020-01-03T16:13+0300
https://ria.ru/20200103/1563094640.html
В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Австрии
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Австрии

16:00 03.01.2020 (обновлено: 16:13 03.01.2020)
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© Depositphotos / ursula1964Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге
Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге
© Depositphotos / ursula1964
Вид на Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в Санкт-Петербурге будет открыто Генеральное консульство Австрийской Республики, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и полномочным представителем Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, об открытии в городе Санкт-Петербурге Генерального консульства Австрийской Республики с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и города Санкт-Петербурга", - говорится в документе.
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В справке к документу отмечается, что австрийская сторона обратилась с просьбой дать согласие на открытие первого на территории РФ генконсульства Австрии в Санкт-Петербурге с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и Санкт-Петербурга.
Открытие Генконсульства будет способствовать расширению консульских, культурных, научных и экономических связей между Россией и Австрией.
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ТуризмНовости - ТуризмДмитрий МедведевАвстрияРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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