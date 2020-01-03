Эксперт оценил включение России в рейтинг с лучшей морской пехотой

Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий посвященных Дню морской пехоты в Севастополе. Архивное фото

Морские пехотинцы во время праздничных мероприятий посвященных Дню морской пехоты в Севастополе

МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Высокая оценка американским журналом Высокая оценка американским журналом The National Interest российской морской пехоты, которой издание отдало второе место в списке лучших в мире, свидетельствует о растущем авторитете и мощи Вооруженных сил РФ в мире, заявил РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко

Ранее американский журнал The National Interest включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире наряду с аналогичными родами войск США, Великобритании, Южной Кореи и Китая. Возглавил рейтинг американский Корпус морской пехоты (КМП).

"У нас все компоненты военной мощи сегодня достаточно эффективны. Понятно, что любой рейтинг носит субъективный характер, но тем не менее, я думаю, это вполне отвечает существующим реалиям … Морская пехота у нас действительно эффективная, продвинулась существенно и в боевой подготовке, и техническом оснащении за последние годы", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что российская армия в списке самых мощных в мире находится примерно на втором месте после армии США . Однако он уточнил, что так места распределяются, только если брать "грубый арифметический подсчет".

Коротченко подчеркнул, что столь высокая оценка говорит о "растущем авторитете и мощи Вооруженных сил РФ в мире".

"Понятно, что американский флот нас опережает по количеству боевых кораблей, у американцев масса военных баз по всему миру, у них бюджет в 16 раз больше, чем наш. Но если интегрально посмотреть, мы в принципе соответствуем по своим возможностям США", - добавил эксперт.