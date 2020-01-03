При атаке США вместе с Сулеймани погибли еще четыре офицера КСИР

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке

ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. При американском ракетном ударе по аэропорту Багдада вместе с главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции При американском ракетном ударе по аэропорту Багдада вместе с главой спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулеймани погибли четыре иранских офицера, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB

Это бригадный генерал Хосейн Джаафари-Ния, полковник Шахруд Мозаффари-Ния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманиан, говорится в сообщении.

Вечером 2 января США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта. Его жертвами, помимо командующего "Кудс", стали еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что удар был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего генерала в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.