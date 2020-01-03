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В Петербурге загорелось здание с газовыми баллонами
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РИА Новости

В Петербурге загорелось здание с газовыми баллонами

15:41 03.01.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякПожар
Пожар
© РИА Новости / Николай Хижняк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют в Петербурге возгорание в здании с лакокрасочными материалами, в котором находятся газовые баллоны, пожар локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В Колпинском районе, на дороге на Петро-Славянку произошел пожар в доме 3 литера АК", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в одноэтажном кирпичном здании загорелись лакокрасочные материалы на площади 50 квадратных метров. В здании находятся газовые баллоны, добавили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, в 15.12 часов пожар, которому был присвоен первый повышенный номер сложности, локализован.
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