В Петербурге загорелось здание с газовыми баллонами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидируют в Петербурге возгорание в здании с лакокрасочными материалами, в котором находятся газовые баллоны, пожар локализован, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В Колпинском районе, на дороге на Петро-Славянку произошел пожар в доме 3 литера АК", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в одноэтажном кирпичном здании загорелись лакокрасочные материалы на площади 50 квадратных метров. В здании находятся газовые баллоны, добавили в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, в 15.12 часов пожар, которому был присвоен первый повышенный номер сложности, локализован.