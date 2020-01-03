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Корбин призвал власти Британии противостоять риторике США
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РИА Новости

Корбин призвал власти Британии противостоять риторике США

14:57 03.01.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкДжереми Корбин
Джереми Корбин
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Джереми Корбин. Архивное фото
ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал власти Великобритании противостоять "военным действиям и риторике" США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара близ Багдада, об этом говорится в заявлении главы лейбористов.
По словам Корбина, убийство Сулеймани является "чрезвычайно серьезной и опасной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, имеющей глобальное значение".
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"Правительство Великобритании должно настаивать на сдержанности со стороны как Ирана, так и США, и противостоять воинственным действиям и риторике со стороны США. Все страны в регионе и за его пределами должны стремиться к снижению напряженности, чтобы избежать углубления конфликта, который может привести только к дальнейшим жертвам в регионе, спустя 17 лет после катастрофического вторжения в Ирак", - отметил Корбин.
Глава МИД Британии Доминик Рааб ранее призвал стороны к деэскалации конфликта, чтобы не допустить дальнейшего напряжения, которое "не в интересах ни одной из сторон".
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.
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