Корбин призвал власти Британии противостоять риторике США

Глава МИД Британии Доминик Рааб ранее призвал стороны к деэскалации конфликта, чтобы не допустить дальнейшего напряжения, которое "не в интересах ни одной из сторон".

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.