Корбин призвал власти Британии противостоять риторике США

ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал власти Великобритании противостоять "военным действиям и риторике" США после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара близ Багдада, об этом говорится в заявлении главы лейбористов.
По словам Корбина, убийство Сулеймани является "чрезвычайно серьезной и опасной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, имеющей глобальное значение".
"Правительство Великобритании должно настаивать на сдержанности со стороны как Ирана, так и США, и противостоять воинственным действиям и риторике со стороны США. Все страны в регионе и за его пределами должны стремиться к снижению напряженности, чтобы избежать углубления конфликта, который может привести только к дальнейшим жертвам в регионе, спустя 17 лет после катастрофического вторжения в Ирак", - отметил Корбин.
Глава МИД Британии Доминик Рааб ранее призвал стороны к деэскалации конфликта, чтобы не допустить дальнейшего напряжения, которое "не в интересах ни одной из сторон".
Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. По заявлению посла Ирана в Ираке Ираджа Масджиди, в результате ударов близ Багдада всего погибли 12 человек. Среди погибших, помимо Сулеймани, был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.