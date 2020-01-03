Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-03T15:31+0300
https://ria.ru/20200103/1563092234.html
Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/26/1563092695_0:177:3000:1865_1036x0_80_0_0_33fd7ea5438a247f61e47fbf26a8ee39.jpg
РИА Новости

Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время

14:21 03.01.2020 (обновлено: 15:31 03.01.2020)
19470
© AFP 2019 / Tauseef MustafaПротестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Иран ответит США на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ближайшем будущем, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"США перешли красную черту, иранская нация в подходящее время решительно ответит на это", — заявил Рабии, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства.
Генерал Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Новым командующим "Кудс" назначен бригадный генерал Эсмаил Каани, который был заместителем Сулеймани.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.
Убийство Сулеймани осудили в Москве, Багдаде и Дамаске.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Вчера, 14:33
Иран не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, считает эксперт
722141211641822
Обсудить 159
Гибель иранского генерала Касема СулейманиАли РабииКасем СулейманиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Интересно как Иран будет нападать на США? Даже смешно стало.
3 января, 14:46
Сергей Кукин
1301610437
Убийство Сулеймани осудили в Москве, Багдаде и Дамаске, то есть больше никто к осуждениям не присоединился. Значит все арабские страны, вовсе не считают нужным осудить это убийство, не говоря уже за западные.
3 января, 16:05
Иванов Иван
167100017
Рекомендуем
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Иран не будет напрямую отвечать на убийство Сулеймани, считает эксперт
Президент Польши Анджей Дуда
СМИ: президент Польши не поедет на форум в Израиле из-за Путина
Фрагмент автомобиля, в котором погиб иранский генерал Касем Сулеймани при обстреле американскими ракетами международного аэропорта Багдада
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Совбез Ирана назвал убийство Сулеймани крупнейшей ошибкой США
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Вид Анкары
Анкара осудила подписание соглашения о газопроводе EastMed
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Человек проверяет вес
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Иранские полицейские во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
Госсекретарь США Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступает в Тегеране. 14 апреля 2018
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Минск приостановил экспорт нефтепродуктов
Женщина заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о готовности к дальнейшим действиям против Ирана
Рейхстаг
В Германии рассказали о переговорах с Ираном после убийства Сулеймани
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ситуацию после убийства Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В Microsoft рассказали о прекращении поддержки Windows 7
03:25Львовский журналист назвал Киев "второсортной Москвой"
03:22Шиитское ополчение рассказало о погибших при авиаударе в Багдаде
03:14Госдеп и МВБ США запретили TikTok на служебных устройствах
03:04Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде
03:02Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных "Панцирей-С"
02:52Во Владивостоке задержали проколовшего колеса автомобилям скорой
02:38Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов
02:37Иран призвал Совбез ООН осудить убийство генерала Сулеймани
02:33Источник: жертвами авиаудара на севере Багдада стали пять человек
02:32В МИД Канады прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
02:25Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy
02:22В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения
02:15Мендель назвала Зеленского "одним из самых влиятельных людей в мире"
02:08Военные попробуют поднять останки экипажа Ил-2 в Смоленской области
02:02Администрация США проведет закрытые брифинги для конгресса по Ирану
01:56США предостерегли парламент Ирака от "неблагоприятных решений"
01:45США призвали Иран выбрать "правильный путь" после убийства Сулеймани
01:43Белый дом назвал цель удара по генералу Сулеймани
01:42Белый дом заявил, что Трамп имел полномочия нанести удар по Сулеймани
Лента новостейМолния