Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке

"США перешли красную черту, иранская нация в подходящее время решительно ответит на это", — заявил Рабии, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства.

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Генерал Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.