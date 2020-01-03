Иран пообещал ответить США на убийство Сулеймани в ближайшее время

ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Иран ответит США на убийство главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в ближайшем будущем, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
"США перешли красную черту, иранская нация в подходящее время решительно ответит на это", — заявил Рабии, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства.
Генерал Касем Сулеймани был убит вечером 2 января. Вместе с ним погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Новым командующим "Кудс" назначен бригадный генерал Эсмаил Каани, который был заместителем Сулеймани.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.
Убийство Сулеймани осудили в Москве, Багдаде и Дамаске.