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В Иране назначили нового главу спецподразделения "Кудс"
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РИА Новости

В Иране назначили нового главу спецподразделения "Кудс"

13:26 03.01.2020 (обновлено: 14:40 03.01.2020)
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© AP Photo / UNCREDITEDГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo / UNCREDITED
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана и главнокомандующий вооруженными силами страны Али Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани командующим спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции".
"Передаю командование силами "Кудс" бригадному генералу Эсмаилу Каани, который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской войны) и в течение долгих лет служил вместе с погибшим мученической смертью военачальником в силах "Кудс" в регионе", - говорится в распространенном указе.
По данным открытых источников, до нового назначения Каани являлся заместителем погибшего Сулеймани.
Ранее стало известно, что США нанесли удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде. В результате был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Касим Сулеймани.
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
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