В Иране назначили нового главу спецподразделения "Кудс"

ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Верховный лидер Ирана и главнокомандующий вооруженными силами страны Али Хаменеи назначил бригадного генерала Эсмаила Каани командующим спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции".
"Передаю командование силами "Кудс" бригадному генералу Эсмаилу Каани, который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской войны) и в течение долгих лет служил вместе с погибшим мученической смертью военачальником в силах "Кудс" в регионе", - говорится в распространенном указе.
По данным открытых источников, до нового назначения Каани являлся заместителем погибшего Сулеймани.
Ранее стало известно, что США нанесли удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде. В результате был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Касим Сулеймани.