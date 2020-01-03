В Иране назначили нового главу спецподразделения "Кудс"

"Передаю командование силами "Кудс" бригадному генералу Эсмаилу Каани, который входит в число выдающихся командующих Корпусом стражей исламской революции во время священной обороны (ирано-иракской войны) и в течение долгих лет служил вместе с погибшим мученической смертью военачальником в силах "Кудс" в регионе", - говорится в распространенном указе.