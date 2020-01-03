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Новое оружие России
2020-01-03T13:48+0300
https://ria.ru/20200103/1563091288.html
Два полка ЦВО в 2020 году получат системы С-400 "Триумф"
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РИА Новости

Два полка ЦВО в 2020 году получат системы С-400 "Триумф"

13:48 03.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Два полка Центрального военного округа в 2020 году получат на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", сообщает пресс-служба ЦВО.
"Два полка противовоздушной обороны Центрального военного округа в 2020 году получат на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В течение года планируется перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в пресс-службе военного округа, на данный момент на вооружении полков находятся системы С-300.
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Новое оружие РоссииЦентральный военный округС-400 «Триумф»Безопасность
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