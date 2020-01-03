Два полка ЦВО в 2020 году получат системы С-400 "Триумф"

"Два полка противовоздушной обороны Центрального военного округа в 2020 году получат на вооружение комплекты зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". В течение года планируется перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской и Свердловской областях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что военнослужащие ЦВО пройдут переобучение на новые комплекты зенитного ракетного комплекса С-400, после чего выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.