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Иран жестко ответит на убийство Сулеймани, считает Коротченко
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РИА Новости

Иран жестко ответит на убийство Сулеймани, считает Коротченко

13:40 03.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Игорь Коротченко . Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ответ на убийство в результате операции США в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции Касема Сулеймани будет жестким, но Иран постарается не развязать таким образом полномасштабной войны в регионе, заявил РИА Новости в пятницу российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее США нанесли удары по "двум целям, связанным с Ираном" в Багдаде. В результате был убит глава спецподразделения "Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани.
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"Иранский ответ будет жестким, острым, но, полагаю, будет укладываться в логику не дать возможность США использовать ответные действия Ирана для полномасштабной войны", - сказал Коротченко.
Эксперт не исключил, что Тегеран даст ответ не напрямую, а с помощью подконтрольных ему организаций и движений, прежде всего "Хезболлы".
Он считает, что убийство Сулеймани было не случайным. По словам эксперта, приказ на проведение операции был дан только после того, как американские спецслужбы отследили с использованием технических средств разведки нахождение генерала КСИР на территории Ирака.
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"С точки зрения норм международного права, действия США незаконны, это территория Ирака, и речь идет не о руководителе какого-то движения или организации, речь идет о кадровом высокопоставленном генерале официальной иранской организации КСИР. Это самостоятельная силовая структура, обладающая, в том числе, и возможностью использования ракетного оружия", - добавил Коротченко.
При этом самого Сулеймани он назвал человеком-легендой, который возглавлял самую "острую" часть операций Ирана за рубежом. Ответные меры Иран выработает после тщательного анализа ситуации в регионе, считает эксперт. Сейчас в стране, скорее всего, "озабочены тем, чтобы достойно провести похороны этого человека, которые пройдут, очевидно, с национальным размахом".
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиИгорь КоротченкоИранСШАВ мире
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