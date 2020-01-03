Иран жестко ответит на убийство Сулеймани, считает Коротченко

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Ответ на убийство в результате операции США в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции Ответ на убийство в результате операции США в Багдаде главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции Касема Сулеймани будет жестким, но Иран постарается не развязать таким образом полномасштабной войны в регионе, заявил РИА Новости в пятницу российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Иранский ответ будет жестким, острым, но, полагаю, будет укладываться в логику не дать возможность США использовать ответные действия Ирана для полномасштабной войны", - сказал Коротченко.

Эксперт не исключил, что Тегеран даст ответ не напрямую, а с помощью подконтрольных ему организаций и движений, прежде всего "Хезболлы".

Он считает, что убийство Сулеймани было не случайным. По словам эксперта, приказ на проведение операции был дан только после того, как американские спецслужбы отследили с использованием технических средств разведки нахождение генерала КСИР на территории Ирака.

"С точки зрения норм международного права, действия США незаконны, это территория Ирака, и речь идет не о руководителе какого-то движения или организации, речь идет о кадровом высокопоставленном генерале официальной иранской организации КСИР. Это самостоятельная силовая структура, обладающая, в том числе, и возможностью использования ракетного оружия", - добавил Коротченко.